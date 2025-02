«En la búsqueda de desaparecidos la labor de los vecinos es imprescindible»

Informar sobre aspectos importantes de la búsqueda de personas desaparecidas en el rural era una vieja aspiración de Víctor Blanco. El responsable de Protección Civil y Emerxencias Lalín se pudo quitar ayer esa espina con una interesante jornada al respecto.

-No recuerdo una iniciativa similar en los últimos tiempos.

-Desde luego, yo no conozco ninguna. Es una idea que se me ocurrió con los años donde vas teniendo que actuar en este tipo de emergencias. Suele haber jornadas similares pero para profesionales. Por la experiencia que tenemos en las búsquedas de desaparecidos la labor de los vecinos es imprescindible. Muchas veces lo encuentran ellos y sino, pues, ayudan a descartar zonas. Sin los vecinos no lo lograríamos, seguro.

-Además de informar en general, ¿cuál es el fin de este tipo de jornadas tan específicas?

-Por un lado, conocernos mejor los cuerpos de emergencia para colaborar y conocer los medios y recursos que disponemos para colaborar nosotros entre sí. Y al mismo tiempo por primera vez se hace abierto a los vecinos para que cuando vengan colaborar en las búsquedas entiendan nuestro trabajo y su aportación sea más eficaz y más eficiente. Si entienden lo que les pedimos, al final vamos a conseguir una eficacia mayor y encontrar a esa persona lo antes posible, que es de lo que se trata.

-¿La gran mayoría de los desaparecidos son gente mayor?

-A nivel general, yo no sé si la mayoría de las personas son ancianos. En todas partes hay mucha gente que desaparece por diversos motivos, como por ejemplo un asesinato porque le da la gana de desaparecer. Nosotros nos centramos en las personas de riesgo, que son los menores, los incapacitados totales o si tiene una discapacidad mayor al 60 por ciento. Nos pasó con el chico de Silleda, donde la Guardia Civil tenía unos indicios que nos llevaba a un punto. Pero es que si no es así, si es mayor de edad, puede estar en donde sea. Estos días apareció por ejemplo un chico de A Coruña en Alemania. Este no es el objetivo de este tipo de jornadas porque nos centramos en las personas de riesgo, que con el envejecimiento de la población cada vez son más. El resto son desapariciones que, aunque en todas tienen competencias los cuerpos y seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, en las que no son de riesgo ya por supuesto. Ahí nosotros, a menos que nos llamen para hacer el rescate en una zona complicada, no tenemos mucho que aportar en esa tarea.

-¿Es cierto que las primeras 24 horas resultan cruciales?

-En todas las emergencias las primeras horas son cruciales. Pero en el caso de las desapariciones y, sobre todo, en el caso de las personas de riesgo, que suelen tener enfermedades y pueden estar sin su medicación. Suelen desaparecer en esta época de invierno en la que a lo mejor salen a dar un paseo, se desorientan y desaparecen. Claro que son cruciales las 24 horas, y las 12 primeras horas también si coinciden con la noche. En el caso del señor de Anzo, que es raro, marchó por la mañana y tuvimos todo el día para encontrarlo.

-¿Qué papel juegan las unidades caninas en estas búsquedas?

-Es muy importante pero tampoco tienen una labor sencilla porque es prácticamente imposible que no se contamine el rastro que tienen que seguir. Es normal que la familia antes de avisar busque algo, aunque sea poco, y no es fácil. El perro el rastro lo tiene complicado. Y, luego, los perros de rastro rastrean un olor y necesitan de una continuidad. Los perros cuando descubren a alguien, cuando lo encuentran, lo marcan y ladran. Lo marcarían si estuviera vivo o muerto pero no es fácil.

-¿Cuál fue la búsqueda más complicada que tuvo que hacer?

-Pues una búsqueda que hubo en la zona de O Cello hace unos 15 o 20 años. Fue un señor que desapareció de noche un domingo y se buscó durante dos semanas a diario y a partir de ahí empezamos a buscar fines de semana con un alta participación de vecinos que acudieron a la zona en autobuses que pusimos y que salían del centro de Lalín. Apareció dos meses y medio después. Fue de las primeras veces que me tocó vivir y pienso que a lo mejor ese fue el germen de este tipo de jornadas. A mí me marcó mucho aquella experiencia y recuerdo que cogí mucha confianza con la familia. Hicimos todo tipo de estrategias pero tardamos dos meses y medio en dar con él.

