Empiezan los encuentros para conocer la USC

Desde hace más de diez años la Universidade de Santiago organiza la actividad Encontros na Zona USC. Se trata de un programa que ofrece a los estudiantes preuniversitarios de los diferentes institutos de toda Galicia la posibilidad de conocer las aulas, los laboratorios y otros espacios de las distintas Facultades, tanto del Campus de Santiago como del de Lugo. Cada alumno tiene la posibilidad de escoger la ruta que más le interese, según sus inquietudes formativas, de las quince ofertadas. En el Campus de Santiago, los encuentros comenzaron, y se realizarán hasta este mañana. Para el Campus de Lugo, será el 25 y 26.

Maite Flores, delegada del rector para la Enseñanza Media de la USC, explica que este año a la iniciativa se han sumado «máis institutos que nunca. En total son uns 108 centros, que veñen repartidos de toda Galicia, pero quedaron moitos fóra. De feito, os encontros son –dende o ano pasado xa– de catro días, porque non nos entraban todos os alumnos nas instalacións, e este ano tivemos que pechar o cupo cada día, porque os grupos eran moi numerosos. En total, haberá arredor de 5.500 alumnos apuntados para coñecer as instalacións».

Se trata de quince rutas, previamente establecidas, que permiten a los jóvenes aspirantes conocer varias Facultades de una misma rama. «Cada dous centros fan un percorrido. Por exemplo, se queren estudar Ciencias da Comunicación ou Filoloxía apúntanse a percorrer estas Facultades, poden escoller o que máis lles interese. Entón, cada centro escolle os días que quere vir e distribúe o seu alumnado entre os catorce percorridos que temos en Santiago. Cando chegan, cada alumno vai cara un sitio e son os alumnos titores os que os levan de centro en centro. En cada un están sobre unha hora, e alí poden ver ás diferentes instalacións», explica.

Se trata de una iniciativa que cuenta cada año con más alumnos preuniversitarios interesados. «Nós xa facemos os encontros coincidindo con que haxa actividade nos centros, por iso escollemos unha data na que xa non haxa exámenes. Queremos que os alumnos que veñen vexan algo da realidade da vida universitaria, para que se fagan unha idea do que é, e penso que os axuda bastante, por iso cada vez se apuntan máis», comenta Flores.

Este curso, la USC cuenta con casi un centenar de alumnos tutores entre todas las Facultades de Santiago. La figura, que nació con el objetivo de orientar y apoyar al nuevo alumnado que se incorpora al centro tratando de favorecer su incorporación, tiene un reconocimiento de seis créditos. Sin embargo, cada año varía la participación. Un ejemplo de ello son la Facultade de Filoloxía, que cuenta este año con únicamente dos jóvenes participantes; y la de Ciencias de la Comunicación, en la que hay un total de doce.

Aroa Pombo, Álex Barreira y Roi Fernández, alumnos tutores de Xornalismo, comentan que esta es una gran iniciativa. «Yo creo que ayuda mucho a hacerte una idea de la dinámica que hay en la Universidad, o de los espacios que tiene. Cuando yo empecé, por ejemplo, no tenía ni idea de los platós o de los estudios que tiene la Facom (Facultad de Ciencias de la Comunicación). Creo que está muy bien que vengan y conozcan un poco las instalaciones», cuenta Aroa Pombo.

«Me parece una buena iniciativa. Yo, por ejemplo, no conocía esta carrera hasta que un día la vi por internet. Por lo que escogí estudiar aquí sin tener mucha idea de lo que me iba a encontrar y, cuando llegué y la vi me gustó mucho. Por eso, si tienes la enorme suerte de poder venir antes, como ellos, ya te haces un poco una idea», dice Álex Barreira. «O que facemos hoxe é acompañar aos alumnos que veñen a conocer a Facom, e levalos a facer un percorrido polas instalacións», relata Roi Fernández, que finaliza este año Xornalismo. Cuatro de los 1.500 alumnos que recorrieron ayer las diferentes Facultades de la USC fueron Julio César Carlín, Ainhoa Gómez, Cecilia Rodríguez –del IES Isaac Díaz Pardo, de Sada– y Alejandro Baliña. –de IES Afonso X O Sabio, de Cambre–. Escogieron la ruta de Filoloxía y Ciencias de la Comunicación, porque están interesados en las carreras de esta rama.

Rodríguez especifica que «todavía está decidiendo entre estudiar periodismo o filología» y, pese a disfrutar de la visita a las instalaciones de ambas Facultades, el recorrido «no me ha hecho todavía aclararme», cuenta. «Esta iniciativa es genial para poder ver cómo es la vida en la universidad y saber lo que te vas a encontrar cuando llegues», cuentan los jóvenes.