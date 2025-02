El PP eleva a catorce los procesos judiciales de la etapa de Luis Taboada

El grupo municipal del Partido Popular de Vila de Cruces desdice al ejecutivo de Xuntos Polo Noso Concello, pues «afirma incorrectamente que solo están abiertos ocho procedimientos judiciales y que seis de ellos derivan de la época del gobierno popular». Es más, sostiene que, en realidad, son «catorce los procedimientos abiertos, todos ellos iniciados desde la llegada al poder del actual regidor, Luis Taboada».

Entre estos procesos figuran tres relacionados con responsabilidad patrimonial: los expedientes municipales 254/2024, 1166/2024 y 1179/2024 «son claros ejemplos de las consecuencias de la mala gestión de este gobierno en el mantenimiento de las infraestructuras municipales», arguye el PP. Sobre una de estas reclamaciones, relativa a una acera en mal estado, alertó en múltiples ocasiones su grupo municipal. «No se puede desviar la responsabilidad afirmando que son fortuítos –aducen los populares–; estas reclamaciones son consecuencia directa de una falta de atención y cuidado por parte del actual ejecutivo».

También aparecen tres reclamaciones presentadas por trabajadores del Concello, expedientes municipales 971/2023, 951/2024 y 1163/2024, en las que demandan su equiparación en condiciones laborales y productividades respeto a sus compañeros. Las alegaciones contenidas en los expedientes «evidencian un clima laboral deteriorado y una falta de diálogo entre el gobierno municipal y el personal».

Otras dos situaciones corresponden a reclamaciones financieras por servicios prestados vinculados a la ayuda a domicilio y a arquitectura, expedientes 1126/2023 y 874/2024. «Estos casos ponen en evidencia las deficiencias en la gestión económica del Concello actual», valoran.

El PP da cuenta, asimismo, de un procedimiento derivado de un proceso de disciplina urbanística, expediente municipal 1178/2024, así como otro asociado a la solicitud de una licencia (402/2021). Además, habla de «un caso sobre un vado en el núcleo urbano que también evidencia como asuntos administrativos pendientes pueden comprometer el día a día de los vecinos». Menciona el expediente referente a la pérdida de los mapas Hilgen (170/2022) o una reclamación sobre la ocupación de terrenos (730/2024).

Por último, destaca una sanción reciente de más de 40.000 euros porque uno de los trabajadores no contaba con la formación adecuada en materia de prevención laboral y por no facilitar la documentación requerida por la Inspección de Trabajo (expediente 40/2023). A su juicio, «esto subraya no solo una falta en la supervisión sino también en la organización interna de este equipo de gobierno».

«Es evidente que todos estos procedimientos están estrechamente relacionados con la actuación (o inacción) de Taboada durante su mandato», concluye.

«Estamos hartos de las mentiras y manipulaciones del actual alcalde»

Además de estos catorce procedimientos ya identificados, el PP tiene constancia de la existencia de otros adicionales de los que carece aún de datos concretos, por lo que solicitará acceso a los expedientes pertinentes para obtener toda la información necesaria sobre «esta situación alarmante». Su grupo reitera con firmeza: «Estamos hartos de las mentiras y manipulaciones del actual alcalde para desviar responsabilidades sobre una gestión claramente deficiente». Y advierte: «No descansaremos hasta aclarar a los vecinos todo aquello que pretende ocultar o distorsionar respeto a sus deberes como regidor de este Concello».