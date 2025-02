«En el Pazo de Bendoiro vamos a colocar 1.500 velas»

A la Luz de las Velas es una propuesta que trasciende lo musical de la mano del pianista Sigfrido Cecchini, encargado de amenizar la entrega de los últimos Premios Princesa de Asturias en la ciudad de Oviedo. Los organizadores del evento que llega el sábado al Pazo de Bendoiro –con tres funciones a las 17:45, 19:00 y 20:30 horas– no dudan en calificar la cita como una experiencia única y emotiva en el concierto de piano, donde miles de velas «iluminarán el entorno, creando un ambiente íntimo, romántico y acogedor».

-¿Se esperaba que este espectáculo tuviera tanto éxito?

-La verdad es que fue todo un placer disfrutar de que la gente lo pase tan bien en los conciertos y que salgan tan contentos. Sinceramente, no me lo esperaba pero es que hay que tener en cuenta que se trata de canciones muy cercanas y pensadas para el público en general. Se podría decir que es un concierto diferente a cualquier otro.

-¿Cómo surge la idea de un concierto íntimo entre velas?

Se me ocurrió a mi. Imagínate un piano, que lo vamos a poner ahí sobre una tarima, en el Pazo de Bendoiro, y 1.500 velas adornándolo. Esto va a crear una atmósfera muy cercan para todos los asistentes a los tres pases.

-Me imagino que el repertorio musical también es cosa suya.

-Por supuesto. Hay que tener en cuenta de que en Lalín tendremos también el concierto de Disney para toda la familia y que cuenta con canciones de La sirenita, Aladin, La bella y la bestia o El rey león, entre otras bandas sonoras originales. Además, en este espectáculo nos acompañará una cuentacuentos porque como sabes los niños tampoco se pueden concentrar tanto tiempo en la música. Ella interactuará con los niños y va a jugar un poco con ellos. Y, después, a las siete y a las ocho y media, habrá un par de sesiones de bandas sonoras y canciones atemporales. Hablo de canciones como Hallelujah, de Leonard Cohen; Solamente tú, de Pablo Alborán; Perfect, de Ed Sheeran y luego bandas sonoras del tipo de Gladiator o el Moon river y demás. Se trata de canciones muy bien escogidas y pensadas para una ocasión como esta.

-Se ha recorrido la piel de toro de cabo a rabo, ¿dónde estuvo más a gusto con este show?

-La verdad es que en todas partes nos han recibido de manera muy cariñosa. Tengo que decir que prefiero hacer más sesiones y con menos gente, un máximo de cien personas por poner una cifra, que sea en un auditorio grande y tengamos un público de 350 personas o más, y la gente del fondo perdiéndose algunos detalles. Me parece algo más impersonal y por eso prefiero que la gente del público esté cerca, que puedas escuchar su respiración o que ellos puedan ver tus manos tocando el piano. Todo eso hace que el concierto sea muy diferente. He tocado en un millar de sitios diferentes pero tengo muchas ganas de estar en Lalín porque además tengo familiares allí. Siempre que podemos nos escapamos a comer el cocido con los tíos de mi esposa, que son de allí.

-O sea que, además de íntimo, será un concierto doblemente especial para su familia.

-Exactamente. Estarán todos mis parientes en la cita del Pazo de Bendoiro. Además, es una familia tan grande que casi podría llenar una sesión con todos los que vengan a presenciarla. Se podría decir que para mí será un concierto familiar e íntimo por partida doble.

-¿Se le atrevió alguna vez alguien del público para realizar una petición en concreto?

-Me ha pasado, sí. A veces, me animo y no me importa tocarlas. Yo la verdad es que normalmente toco sin partitura porque creo que la interpretación sale directamente del corazón, no estás leyendo una cosa, sino tocándola. Entonces, si alguien se anima a pedirme una canción al final del concierto, no habrá ningún problema.

-¿Es cierto que en sus años mozos llegó a formar parte de un grupo que imitaba a Dire Straits?

-Efectivamente. Mi relación con el piano empezó con una banda de rock que pretendía imitar desde Oviedo a la formación liderada por Mark Knopfler. Hacíamos versiones e incluso temas de su estilo.

-Sin embargo, usted tiene una formación clásica, ¿no?

-Sí, yo lo que estudié fue composición de bandas sonoras en la ciudad de Boston, donde hice toda la carrera. Lo de la composición siempre lo tengo parejo con lo del piano pero al final hay que sacarse las castañas, ¿no? La verdad es que tocar piano es lo que más me gusta y este tipo de conciertos me encantan por su proximidad.

-¿Qué fue de aquel musical suyo que nunca llegó estrenarse?

-Es el musical de La Regenta, del año 2012 que me llevó un trabajo de casi cuatro años junto a Emilio Sagi, un director de escena de primer nivel. Teníamos patrocinios por parte del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado pero justo ese año llegó la crisis. Perdimos a todos los patrocinadores y no pudimos llevarlo a cabo porque tenía un presupuesto muy grande.

