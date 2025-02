La exalcaldesa de Vinseiro niega que se cobre por el uso del local social

Tras las acusaciones de varios vecinos de la parroquia de Vinseiro contra su exalcaldesa, Isabel Goldar, sobre un cobro injustificado por el uso del teleclub social, la susodicha ha negado que estas afirmaciones sean ciertas.

«Es cierto que se pide una cantidad de 20 euros, no diez ni treinta, cada vez que algún vecino quiere usar el local, pero esta aportación es voluntaria y los que deseen usarlo sin pagarla pueden hacerlo de todos modos», expone, y añade: «Yo jamás he cobrado un alquiler por el teleclub, todos sabemos que es público y que cualquier vecino puede utilizarlo». La también presidenta de la asociación vecinal San Brais de Vinseiro lamenta que se haya personificado en ella este conflicto y expone: «Esto es un ataque personal y no entiendo el motivo. Es la asociación la que pide esa aportación para usar el material que se ha comprado con dinero de los socios, no yo».

Esto explica también los armarios cerrados con candado, que habrían sido la gota que colmó el vaso para la facción de residentes que sacó este tema a la luz. Goldar comenta: «Esos armarios y lo que hay dentro fueron comprados con dinero de la asociación. La gente que quiera ser socia puede hacerlo, nosotros estamos abiertos a todo el mundo, pero lo que no puede ser es no querer pagar y, aun así, utilizar nuestras cosas».

En este sentido, la exalcaldesa insiste: «Nosotros, desde la asociación, solo queremos lo mejor para la parroquia. Compramos microondas, lavavajillas, butano para la estufa, unos armarios y unos colgadores... Ahí es a donde va el dinero de las aportaciones que hacemos todos y que, repito, nadie está obligado a realizar».

Asimismo, otro de los datos que quiso corregir Goldar fue, como ya mencionaba inicialmente, el de las cantidades que se requerían: «Dicen que se cobra 30 a los que no son socios y diez a los que sí, y eso no es cierto. Son veinte para todos, y va aparte de la cuota anual que pagamos en la asociación y que se destina a financiar actividades y cursos como los de baile o cestería».

En resumen, la presidenta de la asociación de San Brais de Vinseiro niega las acusaciones sobre el cobro indebido de un alquiler y hace hincapié en que cualquiera que lo desee puede hacer uso del local social sin pagar nada, aunque puntualiza que las aportaciones y mejoras realizadas con fondos de la asociación no son para uso público, sino de la entidad.

