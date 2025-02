«Me encantó trabajar para HBO, pero los plazos cada vez eran más cortos»

La estradense Tania Domínguez siempre tuvo muy claro que le apasionaban los idiomas. A partir de ahí, comenzó a labrarse una carrera que, gracias a mucho tiempo y esfuerzo, le permite poder decir que es una de las pocas traductoras-intérpretes juradas que tenemos en España. Además, está especializada en el campo de la traducción audiovisual, una de sus pasiones, a lo que añade a mayores su capacidad para hablar cinco idiomas, entre los que se incluye el japonés. A pesar de este impresionante currículum, reconoce que el mundo de la traducción no pasa por su mejor momento, aunque ella no se desanima ni se cierra las puertas en volver a trabajar de lo que realmente le apasiona.

-Habla usted cinco idiomas, entre ellos el japonés. ¿Cómo llegó a una lengua tan diferente?

-Pues todo viene porque me encantan los idiomas y viajar, y la carrera que más facilidades tenía para esto era Traducción e Interpretación. El japonés me llamó bastante la atención, y después cuanto más conocía la cultura nipona más me gustaba, aunque hasta ahora nunca me atreví a trabajar con el japonés, a pesar de que no hay muchos traductores de japonés-español, solo por oferta y demanda habría más opciones. Lo aprendí más por amor a los idiomas que por otra cosa.

-Y como traductora audiovisual, ¿encuentra dificultades para encontrar trabajo?

-La traducción en general, en mi experiencia, es complicado vivir de ello si no tienes una buena cartera de clientes. Hoy en día, con la inteligencia artificial, el sector cambió mucho. Estuve trabajando en Coruña, en una agencia de traducción, donde ahí sí que traducía de todo: audiovisual, médica, técnica, instrucciones, subtitulado de vídeos de todo tipo. Pero el mercado ha evolucionado y ya no es tanto traducir, sino revisar las traducciones automáticas hechas con inteligencia artificial u otros programas. Desde el punto de vista del cliente, ahorra dinero porque ya proporcionan al profesional una base sobre la que trabajar, entonces las tarifas bajan mucho. El sector ha cambiado y tienes que adaptarte. A mí me gusta traducir, pero revisar traducciones automáticas no tanto.

-¿Y cómo llega a esa oportunidad para trabajar con una plataforma tan conocida como HBO?

-Lo encontré a través de un portal de empleo, ya que buscaban trabajadores para cubrir sus carteras de clientes. Esas empresas o las agencias de traducción buscan autónomos, entonces ponen anuncios diciendo que están ampliando su cartera de traductores de inglés y español, envié mis tarifas y al encajarles me llamaron Empecé a trabajar con ellos como autónoma, y la verdad es que fue una experiencia muy divertida. Me gustó mucho, pero los trabajos no me encajaban porque los plazos eran cada vez más pequeños, y no da solo para mantenerse con ello.

-¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? ¿Alguna serie conocida en la que trabajó?

-Sí, fueron seis meses aproximadamente los que trabajé para ellos, que compaginaba con otro trabajo. Traduje varios capítulos de Sexo en Nueva York, y también alguna temporada de Doctor Who. La verdad subtitular películas o series me encantó, pero era complicado depender exclusivamente de eso.

-Ahora teletrabaja para una empresa de informática, nada que ver con la traducción, ¿cómo lleva ese cambio de registro?

-Ahora tengo la traducción como un hobby. Son ingresos extras, aunque me gustaría que fuese de otra manera. El mundo de la informática está en auge y también me gusta mucho. Ahora soy Business Analyst en una empresa francesa, por lo que hablo con clientes, veo qué requisitos tienen respecto a una aplicación, y luego lo traslado a los programadores. Desde un punto de vista filosófico, podríamos decir que sigo trabajando como intérprete, porque sigo actuando como intermediaria, aunque no es lo mismo, claro (risas).

«Somos pocos los traductores jurados aquí»

-¿Con qué idiomas trabaja usted actualmente?

-Trabajo con inglés o francés, depende. Por ejemplo, si nos centramos en la traducción jurada, ahí sí que la realizo solo en inglés, que es el idioma en el que soy oficialmente traductora jurada, que está bien, porque no hay mucha gente que lo sea aquí en España.

-¿Qué es ser traductor jurado exactamente?

-Es un título que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y te habilita para jurar documentos. Es decir, documentación oficial que tengas que presentar a una administración pública o interpretar en algún juicio o boda civil. Lleva un sello y un número de identificación que me hace responsable de esa traducción. Al ser la última generación de licenciatura obtuve ese título con ciertos créditos cursados de traducción jurídica.

