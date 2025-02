Lalín abre con el Divercocido un calendario de actividades que se extenderá hasta junio

Después de la feria Alvariza, del fin de semana pasado, Lalín entra en una temporada de intensa actividad lúdica y social en la que la Feira do Cocido es la referencia para buena parte de los actos. Este sábado tendrá lugar en la carpa del Campo da Feira Vello el Divercocido. Desde las 16.30 horas habrá juegos populares, hinchables y hasta un cerdo mecánico, a las 17.00 pintacaras y a las 18.30 actuará el mago David Maestro. Además de un fotocol interactivo, la jornada rematará con una gran fiesta a partir de las 19.30 horas.

Previamente, el viernes, se entregarán a las 20.00 horas los premios del Seminario de Estudos de Deza en el Pazo de Liñares, donde también se presentará el anuario Descubrindo. Los ediles Paz Pérez y Avelino Souto avanzaron un calendario de propuestas que continuará el día 13 con la emisión del programa radiofónico La Brújula. El 14 en la carpa habrá verbena con las orquestas París de Noia y Olympus y ese mismo día (19.00 horas en el edificio sociocultural) Rosalía Morlán presentará su libro O dragón Antón e o sapo Rosendo visitan os faros. El 15 en la carpa actuará la orquesta Tequila, en una fiesta que finalizará con sesiones de pinchadiscos. El domingo 16 la Casa de Amorín (Antuín, Catasós) acogerá la XXV Matanza Tradicional do Porco y al día siguiente está prevista la presentación de la LVII Feira do Cocido en el Centro Superior de Hostelería de Galicia de Santiago.

El viernes 21 a partir de las 21.00 horas comenzará desde el Lalín Arena la emisión de la gala de la TVG en la que se entregarán los premios de periodismo y de gastronomía. La víspera del día grande de la fiesta abrirá, al mediodía, sus puertas la carpa con exposición y venta de productos de alimentación o de artesanía. A las 20.00 horas la Banda de Lalín ofrecerá un concierto en el auditorio municipal. El 23 las calles de la cabecera comarcal dezana se llenarán de visitantes para el día grande el Cocido, que pregonará el embajador de Japón en España Takahiro Nakamae.

Ya el 1 de marzo, además del Vermú de Señoritas, se recupera la exposición Emporcarte y el Cocido das Artes. Souto indicó que, además, el Concello organizará actos propios por los Carnavales. El 7 se celebrará el evento Work Cocido y la primera jornada del XXIX Rali do Cocido, que tendrá su jornada de competición al día siguiente, donde además se entregarán a las 20.30 horas en el consistorio los galardones del premio Maruja Gutiérrez. El domingo 9 será la Impalada Galega y el Cocido estará presente en actos de la Festa da Filloa de Lestedo. El 14 Carmen Seijas presentará su libro Avó, cóntame aquel de... y el Arena acogerá el 15 la ceremonia de los XXIII Premios Mestre Mateo. El 17 en el edificio sociocultural habrá una charla del ciclo de conferencias de salud a cargo de Maruxa Zapata y entre los días 28 y 30 en este mismo emplazamiento se llevará a cabo el Congreso de Arqueoloxía de Deza. Además, el 29 será la Ruta de Clásicos do Cocido organizada por la escudería O Toxo y el domingo 30, la XV Carreira do Cocido.

En el mes de abril, del 4 al 6, será el Motococido, organizado por el Motoclub KM.0. Ese sábado, además, a las 21.00 horas actuará el monologuista Isi en el Salón Teatro. Dolores Varela Costa disertará el día 5 en el edificio sociocultural sobre Patoloxía dexenerativa de columna cervical e lumbar. En el Salón Teatro, el jueves 10 a las 21.00 horas, Marina Marroquí presentará su monólogo Eso no es sexo. Ya los días 12 y 13 será la XXXV Feira do Cabalo, mientras que el 19 y 20, el IV Open de Petanca Internacional Mixto do Cocido. El 25 (21.00 horas Salón Teatro) Negro López presentará Influencers y el día siguiente Pepo Suevos, Sobre Rodas. Ya el lunes 28 habrá otra charla sobre salud, en este caso con Ángela Torres.

Del 1 al 4 de mayo Lalín acogerá dos carreras de la Volta a Galicia BTT y el 9 habrá función teatral de Amorodio. El 17 se celebrará el Día das Letras Galegas y el Serán das Letras y el 18 un concierto de la Banda de Vilatuxe. Moc Moc Producción pondrá en escena la obra Fagamos o humor el 23 y el 30 Fulano, Mengano e Citano, O que hai que ver. El 7 será el Trail de Vilatuxe y ese mismo día en la Praza da Igrexa A cova das letras presentará Chafallas. A vendedora de fume. En junio habrá Feiradeza, el Noceda Rock y los días 21 y 28 habrá teatro con Ghazafellos y Barafunda.

Solo cuatro carrozas en el concurso del desfile

Las carrozas son una parte fundamental del desfile del día grande de la fiesta desde sus orígenes. Este año solo figuran cuatro en el programa oficial, cuando el ayuntamiento ha establecido un total de cinco premios de 2.000, 1.500, 1.000, 500 y 300 euros, respectivamente para las mejores.

La Carroza don Cocho, Cabaleiros de Lalín, Cooperativa Gandeira de Botos y la del Grupo de Baile A Carballeira de Cercio son las únicas que constan inscritas, por lo que no desfilarán otras clásicas como las de Sello o A Xesta.

Dará comienzo a las 13.00 horas y por las principales rúas del centro el público podrá disfrutar con O Carballo da Manteiga, Cabezudos de Laxeiro, Os Dezas de Moneixas, Don Cocho, y el desfile de Lalaína, la cerda hija del ya famoso cerdo Queitano. También está confirmada la presencia de las comparsas Os Miúdos de Arcade, Os da Caña de Marín, Luces de Tomiño, Os Remolóns de Vilagarcía, Cor Café de Pontevedra, y el Grupo de Gaitas e Danzas Santiago Apóstol de Pamplona.

Xenerais

Xenerais da Ulla llegados de Boqueixón ofrecerán un atranque en el que la fiesta local y la de la Filloa de Lestedo protagonizarán durante unos minutos las improvisaciones de los personajes a caballo del Entroido que se celebra en varios municipios ribereños