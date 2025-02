El sector del taxi sobre las subidas de las pólizas de seguro: «Este año es dramático»

El sector de los taxistas en Deza y Tabeirós-Montes muestra su apoyo a los compañeros de gremio que se movilizan en otras ciudades de la comunidad gallega ante las subidas en las pólizas de seguro en los últimos años. Según explican algunos de los profesionales que ofrecen este servicio, cada vez es más difícil conseguir que las compañías aseguren sus vehículos debido a lo que, argumentan, es una alta siniestralidad. Por otra parte, cuando consiguen un contrato con las aseguradoras, las tarifas de este suelen ser demasiado altas, en algunos casos superando los 2.000 euros anuales, lo que hace que cada vez les resulte menos rentable seguir ofreciendo el servicio de «chauffeur».

En Lalín, Alberto Fernández es uno de estos conductores y explica: «Es insostenible, no puedes dar un parte porque si no te echan de la aseguradora y el resto tampoco te aceptan, y aun por encima ahora tenemos que pagar estas tarifas altísimas». Bajo su punto de vista, el mayor problema es: «Nos meten en el mismo saco que los VTC y nos aplican su siniestralidad, cuando nosotros no tenemos nada que ver». Por ello, considera que lo mejor sería que las tarifas fuesen aplicadas en función de la trayectoria de cada conductor, en lugar de imponer, de partida, unas tasas por sector en las que «pagan justos por pecadores». «Yo llevo años trabajando de esto y apenas he tenido que dar parte, en cambio debo hacer frente a esas subidas y me encuentro con muchísimas dificultades para cambiar de compañía», relata el taxista lalinense.

En A Estrada, la situación es la misma. Así lo explica uno de los profesionales que se dedican a este sector en la capital de la comarca de Tabeirós: «Con dos asistencias en carretera ya te echan y te suben las pólizas incluso sin haber dado un solo parte en todo el año anterior». En su caso, cuenta con dos seguros y ambos se encarecieron en mil euros en este 2025. «Este año es dramático, siempre sube un poco, pero nunca se había notado tanto como en esta ocasión», confiesa.

Como consecuencia de esta situación, los que se dedican a este sector se ven obligados a asumir los costes «directamente de nuestro bolsillo», ya que «subir los precios no es una opción». Así las cosas, tanto Fernández como su compañero de gremio en A Estrada recalcan que las compañías deben repensar estas tendencias, ya que, de no hacerlo, llegará un momento en el que «tendremos que dejar de ofrecer el servicio», según manifiesta el chófer lalinense. En esta línea, si bien en la zona de Deza y Tabeirós-Montes no se ha convocado una movilización del estilo de las que se están celebrando tanto a nivel autonómico como a nivel general, no descartan secundar una huelga general si esta precariedad no se soluciona. «El seguro es tan necesario como la licencia, o más. Si no nos aseguran, no podemos trabajar», zanja Fernández.

El intrusismo laboral, otro gran obstáculo En otro orden, el encarecimiento de las pólizas no es el único problema que afecta al sector, al menos a nivel local, ya que existen otras dos cuestiones que preocupan a los taxistas: el intrusismo laboral y la falta de coordinación y unión dentro del gremio.Este es un colectivo donde existe una gran competitividad, por lo que, cuando obstáculos de este tipo afectan a nivel general, es difícil que los profesionales que lo integran se coordinen para dar una respuesta unificada y, por lo tanto, más contundente.Por otra parte, el intrusismo laboral y la competencia desleal son otros de los grandes desafíos de los taxis a nivel local. Según explican desde el gremio estradense, por ejemplo: «Hay gente que no tiene licencia y que se anuncia a través de redes o de la radio para hacer viajes cobrando. Es decir, hacen nuestro trabajo, pero no pagan ni licencia ni los impuestos que pagamos nosotros. A esa gente sí que habría que andarle más encima».Esta queja se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, sin que las autoridades, por lo que comparten los taxistas, hagan nada para solucionarlo. Además, también revelan que varios integrantes de una familia usan la misma licencia.

