Pontes con historia en Agolada

Ríos como o Arnego e o Ulla conservan coma testemuña da necesidade e capacidade arquitectónica de épocas pasadas impresionantes obras de enxeñaría civil en forma de fermosas pontes. Durante o románico, fundamentalmente nos séculos IX e X, coa renacida mobilidade de xentes, comerciantes, peregrinos e viaxeiros fíxose imprescindible a construción de novas pontes e a reconstrución de moitas das antigas romanas. As xentes vivían atemorizadas polo medo ao fin do mundo, que moitos charlatáns e falsos profetas afirmaban chegaría co ano mil, e posiblemente este falso mito resultou clave no pulo que ían experimentar as comunicación e á postre os mosteiros, igrexas, castelos e casas nobres e pacegas, pontes e calzadas.

Inscrición fundacional da ponte de Toiriz. | Ángel Utrera

A situación privilexiada da nosa comarca, no centro do país, resultou fundamental á hora de deseñar estas novas vías de comunicación tanto para o comercio, como dende o punto de vista das peregrinacións a Compostela. Vías como o Camiño Sanabrés ou o de Inverno a Compostela, o Camiño Real e as vías romanas que unían Braga con Astorga. E algunhas puxeron de manifesto a necesidade de importantes obras civís en forma de pontes, albergues e hospitais, mosteiros e igrexas que aínda hoxe podemos admirar.

Pedra fundacional da ponte de Mourazos, parcialmente sumerxida no río. | X.M. Broz

Malia que ningunha das principais vías romanas transcorre por Deza, si que temos vestixios da presenza romana, como a vía de Porta de Arcos (Rodeiro) ou os restos de calzadas secundarias en Bermés (Lalín). Ademais, algunhas das pontes medievais tiveron orixe romana, caso da de Vilariño, aínda que con reconstrucións posteriores, ou a de Taboada, sobre o Deza. Estas e outras construídas en tempos de poderosos señores, como os condes de Betótez, caso das de Cadrón-Vilariño, no ano 862, sobre o Arnego, igual que a de Toiriz, do 917; ou a de Mourazos, no 862, sobre o Ulla, marcaron o destino e o futuro das xentes, pobos e vilas destas terras.

Detalle da inscrición da ponte de Mourazos, nunha foto de 1978. | Alberto Platero Fernández

As antigas pontes tiñan dobre motivación, por una banda eran modestas construcións da arquitectura popular pero cunha funcionalidade da grande obra pública, polo seu servizo, en moitos casos de pago, no que se denominaba o portazgo, entendido como o dereito de pago polo paso. Neste artigo imos facer mención dalgunhas das pontes máis emblemáticas de Agolada: a dos Cabalos, sobre as augas do Arnego, entre Laxosa e Parada; e as desaparecidas de Vilariño, da que so se conservan restos dos piares de cada un dos extremos, Mourazos e Toiriz.

Restos dun piar da desaparecida ponte de Vilariño. | Ángel Utrera

Ponte dos Cabalos

Pedra fundacional da Ponte Vilariño. | Ángel Utrera

A coñecida como Pedra do Portazgo atopábase no lugar de Parada. Na toponimia é coñecido o termo Parada, Paradela, como lugar ao longo dos camiños no que se pagaba a parata, imposto ou portazgo, tal e como nos da conta no seu libro Los Caminos Medievales de Galicia Elisa Ferreira Priegue (Boletin Avriense anexo 9). A data máis posible de remate da fábrica fálanos do ano 970. Mágoa de pedra fundacional, que sen dúbida existiu, aínda que tan so queda constancia dela nos escritos de Vilariño de Moimenta, que puido lela no século pasado, tal e como relata no seu manuscrito sobre a historia da comarca, e da que nos fala Aurora González Areán no seu traballo para o Anuario Descubrindo nº 10.

A Ponte dos Cabalos é unha boa mostra de cantería de cando os camiños eran de intelixente trazado e construción, pragmatismo e fermosura que hoxe son case unha ousadía. Afortunadamente, os romanos deixaron excelentes pontes, moitas adaptadas, melloradas e empregadas na época medieval, recuperando as antigas vías, con obras de reparación e conservación nas que se ían aplicar as novas técnicas desenvolvidas, o que significou a desaparición de moitas das características destas fábricas romanas. Para os entendidos na materia, o máis característico nunha ponte romana é o arco de medio punto e os taboleiros a dúas vertentes. Ao minguar o río no estiaxe, edificábase dende abaixo coma un acueduto, con calzada plana, en tanto que nas xa medievais aplicaríase a arte gótica, co arco oxival e con ramplas, o que facilita, coas chuvias e enchentes, as filtracións que danan a estrutura, xa que as augas esvaran polas ramplas, sen estacionar nin encharcar a ponte.

Na nosa ponte atopamos un taboleiro plano, xa que o camiño ven baixando con pendente non excesivamente pronunciada, e a calzada cunha lixeira inclinación, para desaloxar a auga de chuvia evitando enlamados, con dous ollos: o principal abarcando practicamente todo o caudal do río, máis elevado e amplo para permitir as enchentes das augas, salva e da paso franco ao camiño empedrado do que aínda se pode contemplar algún que outro treito primitivo, entre as xestas, silvas e o mato do monte, que no medievo usaban carros e persoas de a pé que dunha banda chegaban pola ponte de Pedroso (Rodeiro), baixando da Serra do Faro, polo Camiño de Inverno a Compostela, para peregrinos e viaxeiros, e recollían do outro ramal os de A Veiga (Lalín). Forma parte da época dourada das vías principais de comunicación.

Nun recente estudo, o mestre e investigador Antonio Presas facía ao respecto da historia da denominación da ponte as seguintes precisións, que polo seu interese recollemos textuais: «Construída sobre o río Arnego no ano 970 (século X), é unha das máis antigas da Comarca de Deza e, por esa razón, debería ter unha importancia moi grande nas comunicacións ao longo dunha historia de máis de 1.000 anos. En consecuencia, cabe pensar, que as cartografías que se foron publicando, con certo detalle, nos últimos 250 anos deberan sinalar a existencia desta ponte e algúns dos camiños que se concentraban nela. Este é o resultado:

-Mapa General de Obispado de Lugo, de Juan Saenz de Buruaga, de 1768: No río Arnego aparece marcados, pero sen nome, a ponte de Pedroso, a dos Cabalos e a de Vilariño. Tampouco se marcan os camiños que pasaban polas de Pedroso e dos Cabalos.

-Mapa Geográfico del Reyno de Galicia, de Tomás López, de 1784: É bastante impreciso e presenta innumerables deslocalizacións pero, aínda así, aparecen varias pontes sobre o Arnego. Sinala, como deslocalización, a de Pedroso entre Parada e Ventosa, sendo a única marcada co seu nome (topónimo).

-Carta Geométrica de Galicia, de Domingo Fontán, de 1834: Recolle perfectamente ben situada a Ponte dos Cabalos, no camiño do Vento (Bermés) a Ventosa (Agolada).

-Mapa de la Provincia de Pontevedra, de Francisco Coello, de 1856: Está baseado na Carta Geométrica de Domingo Fontán e por iso reproduce todas as características marcadas: Ponte Cabalos sobre o río Arnego no camiño que enlaza Vento (feira) con Ventosa. Cerca de Ponte Vilariño marca augas minerais e en Agolada engade feira.

-Vida Gallega, número 482, en 1931, na serie Ríos Gallegos: Pode apreciarse a existencia dun camiño que pasa por Alperiz-Parada para continuar sobre o Arnego e logo ata Ferreiroa e Agolada.

-Mapa Topográfico 1/50.000 do IGN, publicado en 1953: Primeiro da cartografía moderna, recolle con gran precisión a rede de vellos camiños e a localización da Ponte dos Cabalos (topónimo real) entre Parada e Laxosa. Como detalle importante debe terse moi en conta a gran cantidade de cursos fluviais marcados e varias pontes, algunhas desaparecidas na actualidade, sobre o río Arnego».

Toiriz

Hai tempo, o mestre e investigador Manuel Igrexas publicaba no seu blog Historias do Deza un excelente artigo sobre o Arnego, que me permito reproducir en parte, por mor da súa oportunidade e valía ao caso, no que daba conta da autoría dun artigo aparecido na revista Vida Gallega, no seu nº 482, do 20 de Abril de 1931, días despois da proclamación da II República. A propósito do mencionado río, Heliodoro Gallego Armesto da conta da existencia de pontes, estradas, castros e outros datos topográficos, xeográficos e etnográficos. Naquel artigo da serie Ríos Gallegos recóllese a existencia na nosa comarca das seguintes pontes: Armucela, Salnés, O Hospital, Pedroso, Os Cabalos, Vilariño, Carmoega, Toiriz e Arnego, e as estradas que o atravesaban. A descrición feita polo investigador é a seguinte: «(...) Encuentra en Carboentes el puente Salnés y entre Alceme y Rodeiro el llamado del Hospital que da paso a la moderna carretera de Lalín a Monforte de Lemos. Pasa luego, entre Alemparte y Pedroso, bajo el que lleva este último nombre y después de Parada bajo el de Cabalos. Al llegar a este punto el río Arnego se inclina durante un corto trayecto, pasando entre las parroquias de Cadrón y Ferreiroa para cuyo servicio tienen el puente de Vilariño, y volviendo su curso al N. otra vez, pasa sucesivamente bajo los puentes de Carmoega y Touriz, para seguir ondulando en terreno más despoblado hasta alcanzar otro puente en la parroquia de Santa María de Arnego, conocido con este mismo nombre, y kilómetros más abajo acaba su curso rindiendo sus aguas al Ulla en términos de Brocos.....»

A inscrición gravada na pedra da desaparecida ponte de Toiriz, entre Agolada e Vila de Cruces. Construída sobre as augas do río Arnego, danos información acerca da súa orixe. Unha versión indica que o que pon sería: LAVORABERUNT ISTA PONTE ERA DCC ET FUIT PERFECTA (Se construyó este puente en 877, y fue perfecta. Traducción aproximada). Para outros autores, que non o teñen tan claro e tan so traducen a primeira liña, que sí coincide, sería: Lavorabe) runt ista ponte... e a data sería DCCCCLV ET FUIT, é dicir, 955. Para Broz, a inscrición enténdese da seguinte maneira: LAVORABE) RUNT ISTA PONTE. (ERA) DCCCCLV ET FUIT (PER) FECTA IKDS FBS. «Construíron esta ponte na era 955 (ano 917) e rematárona o 31 de xaneiro». Conta Broz que na transcrición de López Ferreiro ponse era 915, ao interpretar o L coma un X. Comparando esta letra pensamos que se asemella máis ao L da Ponte Taboada, que ao X de Mourazos, polo que, aceptando que se trata dun L, o ano sería 955 (917 da nosa era).

Mourazos

Posiblemente é a máis antiga da zona, anterior ás da Cornella e Arcediago, do 867. A súa pedra fundacional, cara abaixo no leito do Ulla, foi localizada e traducida polo investigador Xosé M. Broz, tal e como se publicou no Boletín Nº 24 do Museo da Terra de Melide, no que se indica: Era DCCCC ET TU IT PERFECTA X KLS M (AIAS), é dicir, «construíron esta ponte no ano 862 e rematouse o 22 de Abril».

A importancia desta pedra resulta extraordinaria, xa que tan so podemos falar doutras tres pontes nas que existe constancia da súa fábrica orixinal: Taboada, entre Lalín e Silleda, no Camiño a Compostela, e nas de Toiriz e Losón, en Vila de Cruces, todas elas medievais, como ben recolle no seu estudio Los caminos medievales de Galicia a investigadora Elisa Ferreira Priegue. Está escrita en latín, con caligrafía moi ben executada. Literalmente pode lerse parte do texto incompleto: LABORABERV /ESTAPONTEIN ERA DCCCC-/ET FVIT PERFECTA. X KLS M. A súa transcrición sería: «Construíron esta ponte na era 900 e foi rematada o día dez das calendas de maio». [Actualizado ó actual calendario, correspóndese coa data do 23 de abril do ano 862. De era pásase a anos restando 38, e 10 días ás calendas de maio (o día primeiro), así obtemos o 23 de Abril do 862].

Pola ponte vella de Mourazos pasaban os carros baleiros e a xente coas mercancías ao lombo, por mor de que non termara a ponte vella que estaba feita de madeiros. Tamén pasaban os días 12 os que ían á feira de Agolada, porque este paso era parte do Camiño Real, aínda que máis directo era pola ponte da Cornella ata Melide. Xa en textos do ano 1225 cítase no tumbo de Sobrado (Broz): «Toam meam hereditatem quam habeo ad pontem de Archidiacono».

Vilariño

Trátase dunha ponte de construción comunitaria, é dicir, a súa execución e arranxo dependía do colectivo. Hoxe, unha vez se perden os traballos comunitarios, pérdese parte do significado. Foi levantada sobre as frías e bravías augas do Arnego que aquí se precipitan entre torrentes, penedos e pequenas fervenzas buscando o seu final no Ulla, ao tempo que marca linde xeográfico entre Agolada e Lalín. Podemos ver unha inscrición na súa marxe que confirma que foi construída no ano 814: ELAVORVEUVF IISTA PO:NTE ERA D CCC 2 FETKEF..IFI, que se interpreta como «ano 814, terminada en 1º de Febreiro».

É posible que pertenza a unha vía de orixe romana. O camiño continuaba por Santa María de Vilariño, Agolada, os castelos de San Martín e San Esteban de Amarante e San Xoan de Antas, uníndose ao camiño das Cruces-Monterroso na Ponte Pedriña de Dorra.

Todas estas pontes foron construídas en antigas vías, nalgúns casos posiblemente romanas, reconvertidas en camiños e pontes medievais. Eran de arco de medio punto, en pedra de sillería, as máis das veces labradas ao modo de cantería e con camiños empedrados que conservaron a súa característica forma ata os nosos días. Curiosamente, todas as pedras de fábrica e inscrición, aínda feitas en diferentes momentos e por distintas mans, conservan o latín na súa redacción e cun texto moi similar.