O PP de Silleda atribúe ao clamor social o proxecto da nova piscina climatizada

O grupo municipal do PP de Silleda vén de valorar que o Concello active o proxecto de construción dunha piscina climatizada malia que sexa «presionado polo clamor social» xerado tras a campaña de recollida de sinaturas impulsada polos populares co respaldo de 1.725 veciños e esixíulle ao goberno socialista que realice avances reais, decididos e con prazos para que estas información non queden «nunha cortina de fume coa que tapar o descontento tras 16 anos de incumprimentos». O concelleiro popular lembra que o executivo de Paula Fernández escudouse nesta sondaxe entre os cidadáns para non aceptar a proposta plenaria do Partido Popular para incluír a construción desta instalación acuática ao abeiro do Plan Provincia Extraordinaria impulsado pola Deputación de Pontevedra cuxas concesións se coñecerán nas próximas semanas.

Noutra orde de cousas, Ignacio Maril lamentou o «desinterese absoluto» do goberno local na impartición dos cursos de natación municipais nas piscinas da Agasp da Estrada ou de Lalín e acusou aos socialistas de «tentar rebentar a proposta e os acordos alcanzados» polo PP coa concesionaria «negociando con toda a mala intención do mundo os prezos do transporte só para dicir que esta iniciativa era inviable economicamente». O concelleiro popular sinalou que a alcaldesa cifrou en 450 euros o alugueiro do autobús por cada sesión e en 1.350 euros o custe de cada xornada polo volume de inscritos, pero revelou que non pedíu orzamento a ningunha das tres empresas de transporte de Silleda, «o que demostra que non confía nas firmas do seu propio pobo», e que as mesmas lle informaron que se podería facer por unha contía máis asequible, xa que se aforran alomenos dúas viaxes con respecto ás doutro municipio.