«Explicar mi mundo es lo que intento en mis novelas»

Desarrolla su labor en la sección de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca «Miguel González Garcés», la más grande de A Coruña. La cruceña María José Viz Blanco reconoce que desde muy pequeña siempre quiso ser bibliotecaria, aunque su vertiente literaria también es otra de sus pasiones.

-¿Qué cuenta en su tercera obra como novelista?

-La novela surgió por el hallazgo de una carpeta en mi casa donde había material sobre una compra-venta de un piso. Eso fue lo que me provocó a mi la necesidad de escribir una novela basada en esa experiencia. Teresa Prieto es una joven de 19 años que no conoce nada del mundo y que es tímida y antisocial. Se ve abocada por circunstancias familiares a tener que trabajar con su tío Esteban en la inmobiliaria que él regenta como agente inmobiliaria. Eso significa para ella todo un camino de aprendizaje, de no saber nada a ir poco a poco aprendiendo y enamorándose de su trabajo. Su tío no se lo pone fácil porque se trata de un misógino miserable y machista que no quiere mujeres en su trabajo. La dificultad en la que se basa la novela es que su tío le propone el reto de complicado en el año 2013 de reformar y vender un pequeño piso en medio de la burbuja inmobiliaria. Y eso en un tiempo récord porque 242 días son muy poquitos. Yo no voy a decir si lo consigue o no, porque eso lo tiene que descubrir el lector.

-¿Teresa Prieto es la única protagonista de la novela?

-Desde luego que no, aunque vaya encabezando el título. Al contrario, también hay personajes muy interesantes como la hija de Esteban y otros más que tienen tanta relevancia como ella. A mi me gusto mucho presentar los personajes ofreciendo los cambios que se producen en su vida. Me gusta mucho la psique humana. Esta novela, quizás más que en las otras dos anteriores, enfatizan mucho el tema de la psicología de los personajes. Me gusta mucho trabajarlo en el sentido de que, aunque parezca inverosímil que una persona cambie de la tristeza a la alegría, la vida nos demuestra que suceden esos cambios vertiginosos y que es algo más verosímil de lo que uno pueda pensar.

-¿Su último trabajo tiene alguna relación con los otros dos?

-No, es independiente. Cada novela recoge una historia diferente a las demás. La primera tiene un personaje muy enraizado y es la más autobiográfica de todas las novelas porque yo ahí quise hacer un pequeño homenaje a través de un nombre ficticio a Piloño reflejando características reales de ese lugar. Yo sé que esto llego mucho a mis paisanos y de hecho se hizo una ruta en la que nos lo pasamos muy bien y fue muy bonito. También recoge mi etapa de Santiago. Y en la segunda se basa en una persona real de aquí, de A Coruña, que es una indigente muy especial y muy educada cuyo nombre real me lo dijeron hace pocos días y que yo le puse Sofía. Es una novela inspirada con una mujer con la que yo nunca he hablado pero que me ha provocado todo lo que surge después. Esta última, como digo, es diferente incluso en la forma de tratar el tiempo y el espacio. Una de las características de mi forma de escribir es que mis novelas no son etiquetables. Cuentan con misterio o humor. Es una mezcla que yo no sé si le ocurre a otros escritores pero en mi caso cuando yo empiezo una novela no pienso en meterla dentro las novelas negras o románticos. No busca encuadrarlas porque me gusta mucho desarrollar mi imaginación.

-¿Cuál es la razón real por la que se decidió a escribir?

-A mi lo que me mueve es compartir. Yo en mi trabajo, en la biblioteca, estoy siempre compartiendo información a cada persona que se acerca al mostrador. Soy una persona a la que le gusta mucho explicar. Entonces, explicar mi mundo es lo que trato de hacer en mis novelas. Yo nunca me voy a zonas alejadas de mi entorno. En esta tercera novela he introducido una persona real que falleció hace un año y medio, que es además amiga mía, y la pongo como un personaje pero con sus características reales. Esta vez me he atrevido como homenaje a ella a incluirla porque era una persona digna de ser homenajeada. Voy un poco variando porque nunca hacemos dos cosas iguales y por eso también me propongo nuevos retos. Me he movido por géneros muy diversos que han hecho que yo tenga esa visión amplia de las cosas de la vida de una persona.

-¿Cuál es el género en el que se encuentra más cómoda?

-En esencia sigo siendo una persona concreta. Mis novelas son concretas, no trato de hacer descripciones detalladas de los personajes. De todas formas, la poesía sigue estando en mi. Siempre que tengo la oportunidad suelo regalar un poema al fina de las presentaciones de mis obras, como sucederá esta tarde (por ayer) en Piloño. Me gusta mucho mantenerla ahí conmigo e incluso tengo una canal de YouTube en el que leo y recito poemas de diversos autores tanto famosos como poco conocidos. La novela fue un descubrimiento porque me parecía complicado pero he ido poco a poco.

