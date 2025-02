Segunda oportunidad para el Café Piaf

La noticia del cierre repentino del emblemático Café Piaf pilló a los estradenses por sorpresa, que apuraron a tomarse algo en el establecimiento dedicado a la cantante francesa antes de que su clausura, en principio indefinida. Sin embargo, la tristeza duró poco, ya que hoy el Grupo Invictus anunciaba su adhesión a la familia, que también integra el Bar Alameda, A Baiuca, Invictus y A Plazoleta, negocio contiguo al Café Piaf en la Praza do Mercado.

El empresario al frente de este conglomerado hostelero, Javier Rey, explica que la decisión se tomó rápido: "En cuanto me enteré decidí reabrirlo, es una apuesta que hago porque la situación de estes días es dramática, y si no ponemos nuestro grano de arena el pueblo se va a menos". Con esta nueva adquisición, Rey contará con los dos únicos negocios hosteleros que se ubican en la Praza do Mercado, por lo que espera llevar a cabo un plan para revivir la zona, con conciertos durante las épocas de primavera y verano, y una terraza conjunta. "Mi idea sería poder generar ambiente en la plaza, ya que es un lugar con muchas posibilidades, por lo que me gustaría realizar eventos de música en directo por las tarde-noche cuando empiece el buen tiempo, especializarnos más en la coctelería... ofrecer una alternativa a lo que ya se hace en el pueblo", expone. Aunque adelanta que la estética del Piaf, que supone su marca de identidad, no se cambiará: "Le daremos un pequeño lavado de cara pero manteniendo su esencia".