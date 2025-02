Salvador Linares es de Valencia. Sin embargo, sus muchos años a orillas del Mediterráneo no esconden un marcado acento francés, herencia de infancia en el país vecino. Este delineante retirado y fotógrafo aficionado es un habitual de la Rapa das Bestas de Sabucedo, aunque reconoce que con 76 años ya se le hace «un poco pesado» cumplir con su cita anual con la milenaria tradición. Este año sin embargo, Salvador no puede faltar, ya que una de sus fotografías tomadas en la Rapa das Bestas ha sido elegida por la asociación para protagonizar su cartel de esta edición.

En sus numerosas visitas a Sabucedo el valenciano es ya conocido por los aloitadores y vecinos de Sabucedo, que quisieron rendirle su particular homenaje poniendo una de las fotos que con tanto cariño hace en un lugar principal. Según explica, fue el aloitador Michel Touriño quien lo llamó para pedirle algunas de sus fotos para elegir una de ellas. «Me gustó mucho como quedó. A lo mejor le habría dado un poco más de claridad pero el resultado es muy bueno. Creo que eligieron esta porque es bastante espectacular», explica Salvador, un hombre al que la edad ya le empieza a pasar factura a la hora de seguir el ritmo de la Rapa. «Hace un par de años intenté ir al monte, porque vino mi nieto conmigo y fuimos juntos. Al final no pude seguir y me quedé solo, casi me quedo perdido allí por los montes», bromea. «Este año me gustaría volver a subir. A ver si encuentro alguien que me lleve hasta arriba en coche».

La primera vez que Salvador pudo ir a la Rapa fue en año 2013 y desde entonces ha ido en seis ocasiones más. Podrían ser más pero la pandemia se cruzó en su viaje habitual todos los meses de julio. «Tengo 45.000 fotos de la Rapa», nos cuenta. «Recuerdo que veía las imágenes de la Rapa por la televisión. Yo tengo mucha afición a la fotografía y cada vez que salía me parecía algo espectacular. Quería estar ahí para hacer fotos. Y al final me atreví. Pude cumplir mis dos sueños, ir a la Rapa y a la India. A la Rapa lo logré en 2013 y a la India en 2017. Eran dos cosas que quería fotografiar», explica. «Me encanta el ambiente que hay en la Rapa y la gente es increíble. Lo único que hecho en falta en los dos o tres últimos años es que los machos ya no se enfrentan tanto entre ellos como antes. Esas luchas siempre dejaban imágenes muy bonitas para los fotógrafos».

Cartel de la Rapa das Bestas de este año. / Cedida

El valenciano nos explica su tardía afición a la fotografía. «Yo nací en España pero muy pequeño me fui para Francia con mi familia. Viví allí hasta los 27, cuando encontré una valenciana en unas vacaciones con la que me acabé casando. Ya no volví. En mis años en Francia me dedicaba más al cine. Hacía muchas películas en Super 8. Luego, cuando comenzaron las cámaras digitales, me pareció muy cómodo y me animé a comprar el material para hacer fotos. En estos últimos 25 años tengo más de medio millón de fotos en el ordenador», explica un hombre que fue delineante de profesión.

Como fotógrafo aficionado, Salvador no ha tenido nunca la opción de poder hacer fotografías desde el curro, ni tampoco desde el palco reservado para los fotógrafos acreditados, una ilusión que este año se puede hacer realidad. «Michel me dijo que este año iban a intentar conseguirme un pase para poder sacar fotos desde el sitio reservado para los periodistas. Es algo que me hace mucha ilusión. Es un ángulo desde el que nunca pude hacer fotos y tengo ganas de ver el resultado. Todas las fotos que tengo son desde la grada. Veo muchos fotógrafos que se meten dentro del curro y me dan mucha envidia pero con la edad que tengo no creo que sea muy aconsejable. Tengo visto caballos que pegan unas coces tremendas. Eso te puede dejar muy malherido. Con 30 años puede que lo hubiese hecho pero con 76 ya no confío tanto en mis reflejos».