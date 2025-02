El edificio del Scientia School queda fuera del concurso de acreedores

El edificio donde se imparten las clases del colegio Scientia School Lalín pertenecen a la empresa Scientia School SA, mientras que otra empresa, Scientia School SL es la que agrupa a los trabajadores, tanto docentes como no docentes, de modo que es la segunda, y no el inmueble, la que está en concurso de acreedores. «Por eso, no se trata de un concurso cualquiera», indica Xosé Nogueira, de la CIG, que pone como ejemplo a otro colegio de Scientia en Donosti, cuyo inmueble había sido adquirido por el grupo por 5 millones de euros, pero se vendió por más del doble, por 12,5, y cesó la actividad docente.

En el País Vasco y en Cataluña Scientia vendió sus inmuebles a la administración, así que en el caso de Lalín «lo ideal era que la Consellería de Educación comprase el colegio para integrarlo en la red pública», como ya propuso el portavoz del BNG, Francisco Vilariño. La CIG, que mantuvo un encuentro el jueves con la plantilla, insiste que lo que más preocupa es «el despido masivo de los 50 profesores, y la reubicación del alumnado», unos 230 niños y niñas, porque el centro podría cerrar sus puertas en solo un mes.

A centros de las parroquias

Por lo que se refiere a la plantilla, ayer la administración concursal le remitió a los trabajadores un documento, con un modelo oficial mediante el que podrán presentar los créditos, es decir, el dinero que le adeuda la empresa. El personal de Infantil y de cocina, por ejemplo, depende al 100% de la empresa. Pero en el caso de los docentes, parte de su nómina se realiza mediante el pago delegado, es decir, directamente desde la Consellería de Educación, y hay otra parte, la privada, que debe abonar la empresa y que se sitúa en el 25% del total de esa nómina. Pues bien, hay docentes a los que la empresa adeuda hasta 12 meses de esa parte del salario.

Sobre la recolocación del alumnado, Nogueira confía en que Educación tenga «un plan B», aunque apunta que ya hubo llamadas a centros educativos para conocer su capacidad para incorporar a nuevos estudiantes. Nogueira ya adelanta que los dos colegios del casco urbano, Xesús Golmar y Manuel Rivero, están con todas sus plazas cubiertas, de modo que habría que habilitar transportes para que estos alumnos del Scientia pudiesen rematar el curso en los centros rurales del municipio: Cercio, Vilatuxe y Prado.

Además de exponer a la plantilla las características del concurso de acreedores, el encuentro convocado por la CIG sirvió para marcar una hoja de ruta que incluye conversaciones con el alcalde lalinense, José Crespo, así como con los partidos de la oposición, de cara a movilizar a los afectados cuando se oficialice el concurso, que será cuando salga publicado en el BOE.

Cuatro meses de impago para poder demandar

Los problemas económicos del Scientia School ya se dejaron entrever en agosto, antes del inicio del curso. Por aquel entonces, la empresa insinuó a los sindicatos que podría plantear un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), un ERE o un preconcurso. Poco después saltó la polémica por la reducción del servicio de guardería, que forzó la recolocación de gran parte de los usuarios en centro de la rede A Galiña Azul.

Hace tiempo que la plantilla no recibe su nómina completa por el impago de la parte privada, o de un porcentaje de esta. Xosé Nogueira explica que ahora mismo el grupo empresarial del Scientia «le debe dinero a todo el mundo, en distintas cantidades». Para que un trabajador pueda demandar por impago a la empresa que lo ha contratado, tienen que acumular cuatro meses de deudas, sin contar la paga extra. «Lo que hacía la empresa, para evitar la denuncia, era pagar algo de su parte al llegar al cuarto mes», y así dilataba esas denuncias.Esta situación se dio en septiembre, precisamente, al inicio del curso. Había profesores que no habían cobrado varias nominas del curso anterior, y la gerencia del centro les pagó, pero solo parte de ellas para evitar ir a los juzgados. La CIG ya insistía entonces, y vuelve a hacerlo, en la necesidad de que la administración «tome cartas en el asunto», para evitar que los empresarios especulen con servicios básicos, como son la educación o la salud, que no deberían privatizarse.