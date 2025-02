Una decena de empresarios se interesan por desarrollar un nuevo polígono en Lalín

Son contadas las ocasiones en las en los plenos de Lalín salten cuestiones no abordadas previamente por las fuerzas políticas, que llegan a las sesiones con las posiciones marcadas. La necesidad de suelo empresarial es un asunto objeto de debate desde hace al menos una década, pero al menos en el pleno de ayer trascendieron novedades acerca del desarrollo de espacios para el asentamiento de empresas o ampliación de las instalaciones de las que ya operan en el municipio.

Compromiso pidió la comparecencia del Gobierno local para que explicase un cronograma sobre la cuarta fase de Lalín 2000 y el edil de Urbanismo, Pablo Areán, descargó la demora del proyecto en la burocracia, si bien recordó que para mediados de febrero ya están convocados los afectados apara el levantamiento de las actas previas y que esta zona podría desarrollarse por fases o en una sola, en función de si la línea de media tensión que se precisa para reforzar el suministro llega antes o después. Rafael Cuíña acusó al PP de haber retrasado deliberadamente en la Xunta la cuarta fase, hasta que con el regreso de Crespo a la Alcaldía le llegaron las prisas, tiempo, dijo en el que se cercenó la capacidad de crecimiento de varias empresas. El mandatario coincidió en la parte de demora de esta ampliación por parte de Xestur, pero mostró su confianza en que este año las máquinas pudiesen entrar a trabajar en la ampliación de Lalín 2000.

Pero además, en este instante del debate, desveló que primero habían sido cinco y ahora rondan la decena los empresarios interesados en desarrollar un polígono bajo los nuevos criterios de la Xunta: las Zonas de Aceleración de Proxectos Empresariais e Solo (Zapes) y estimó que el área delimitada para estos fines en Catasós podría ser el lugar idóneo. «Hay que ver las condiciones y hablar con la consellería, porque seríamos el primer concello de Galicia en desarrollar un polígono de estas características». El defensor de la moción coincidió en esta oportunidad que, dijo, conocía, pues permite materializar un polígono en un tiempo de año y medio.

Ariadna Fernández (BNG) acusó a la Xunta de reiteradas promesas incumplidas desde hace más de un lustro y puso como ejemplo los anuncios de conselleiros desde 2020 garantizando fondos para la cuarta fase en los presupuestos autonómicos, recursos que nunca se llegaron a ejecutar. La socialista Alba Forno, por su parte, citó al exedil Román Rodríguez, cuando aseguró que la ampliación de este parque sería una realidad en 2009. Y dijo que la destrucción de empresas en el municipio duplica la media autonómica.

El pleno aprobó por unanimidad el hermanamiento entre la Feria do Cocido y la Festa da Filloa de Lestedo entre reproches de la oposición al gobierno por haber llevado este asunto con las demás fuerzas. El PSOE sacó adelante la iniciativa de tramitar ante el Consorcio Unicode un emoticono de la fiesta gastronómica por la repercusión internacional que tendría. La edil del gobierno Raquel Lorenzo, que ya había preparado el asunto, dijo que esta organización no suele aceptar propuestas localistas y, a pesar de que existe uno de la paella, estima que será complicado lograr este objetivo. Al menos sí se intentará.

La junta de gobierno aprobó en una de sus últimas sesiones el contrato de suministro de banderas y mástiles para la casa consistorial. Se trata de las enseñas oficiales que lucen en la sede municipal (Lalín, Galicia y España), que muestran un estado deplorable por el paso del tiempo, con las telas deshilachadas y partes rotas. El contrato se llevó por procedimiento negociado, aceptándose la oferta más económica, que fue presentada por la empresa Óscar Guimeráns Rodríguez por un importe de 8.440 euros IVA incluido.

Acuerdo para una oficina de la Agencia Tributaria que no llegará

La administración del Estado protagonizó dos de las cuatro mociones tratadas en el pleno. Los populares expusieron la conveniencia de que el municipio contase con una oficina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria pues, como dijo su portavoz, Avelino Souto, por el agravio que supone que otros concellos gallegos de mucha menos dimensión poblacional sí gocen de este servicio. Todas las fuerzas políticas respaldaron la demanda, también el PSOE, no sin antes, como hizo el BNG, reprochar al PP que cada pleno trajese una moción dirigida al Gobierno central. El edil socialista Mario López aseguró que le constaba que no sería posible esta oficina, una vez que las administraciones no son ajenas a la revolución tecnológica, pero aseguró que propondría, como pasa en concellos rurales, que funcionarios de este servicio se desplazasen a Lalín en las campañas de la renta. Vilariño reprochó al PP que trajese una moción defendida por su partido desde hace dos décadas, con los populares votando a favor o en contra en función de qué partido gobernase en Madrid. En una sesión en la que se aprobó el nuevo reglamento de honores y distinciones, el BNG sacó adelante una iniciativa sobre el funcionamiento de la oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE), que días atrás estuvo, recordó Vilariño, bloqueada por falta de personal, obligando a las personas que necesitaban gestionar sus prestaciones por desempleo antes de 15 días a acudir a otras oficinas de la provincia. Cargó contra la Subdegelación del Gobierno por «mentir» en esta cuestión al negar que no se concediesen cita durante un período de varios días. Alba Forno descartó el bloqueo y atribuyó el problema a una cuestión puntual de falta de personal y dijo que entre el 1 y el 24 de enero se agendaron 270 citas.