«A xente reserva as galletas que comía Shin Chan»

Dende o luns, en Lalín, os lambereteiros terán un novo sitio para disfrutar. A lalinense de 26 anos, Belén Taboada Barros emprende cunha tenda chamada Pepa Piruleta unha nova etapa na que espera facer dos doces e os eventos personificados a súa bandeira. Onte ultimaba os detalles.

-De onde saíu o nome tan peculiar de Pepa Piruleta?

-É o que me pregunta todo o mundo. Eu teño catro cans e unha delas chámase Pepa. Quería poñerlle un nome que tivera relación coa miña vida persoal para facer como unha unión entre a miña vida persoal coa vida laboral e co meu proxecto. Pensei moitos nomes e saíume Pepa Piruleta. De feito o logo é un labrador comendo unha piruleta, que é a miña cadela.

-Como nace esa idea?

-Sempre me gustou moito a atención ao público. Traballei en varias tendas de roupa en Lalín e estudei Administración e Finanzas. Agora tiña un traballo de oficina no que aínda que me trataban ben pois non era o meu lugar. Empecei a darlle voltas á cabeza sobre que montar para atender ao público. Sempre me gustou decorar os «cumples» e pensei que tiña que ser algo que teña que ver coa decoración de eventos, pero entendo que montar da nada algo así é algo moi complicado. Entón dixen pois vou empezar cunha tenda de chuches que me poda abrir o camiño a organizadora de eventos.

-É o local idóneo?

-Pasei por alí varias veces e un día vin que estaba vacío. Está moi ben ubicado porque na Praza da Igrexa hai moitas actividades porque é como o corazón do pobo. Quedei co dono do local para botarlle unha ollada e ese mesmo día decidín que tiña que aser alí. Ademais tiña unha parede de pedra, algo mois especial para min.

-Por?

-Meu pai faleceu hai tres anos, era canteiro, entón me gustou o detalle de que meu pai traballara coa pedra e poder ter unha parede de pedra no local. É un pequeno detalle que significa moito.

-Hai mercado para unha tenda como Pepa Piruleta en Lalín?

-Penso que si. Abarcamos o típico de venda de gominolas, bocadiños e todo pero ademais temos artículos de decoración de eventos. Aínda que na tenda temos moi poucos si que ofrecemos mercar baixo catálogo. Si ti queres montar un cumple de «Pepa Pig» aínda que eu non teña as cousas, si que conto cun provedor que en 48 horas trae todo o que me pidas.

-Cal é o cliente tipo que agarda na sú nova tenda de Lalín?

-Eu penso que haberá un pouquiño de todo. O centro vai estar nos nenos porque está ao lado do parque infantil ao que vai todo o mundo e na Praza da Igrexa hai moitos pais que se xuntan para tomar algo cos nenos. Ao final haberá detalliños que ti queiras regalarlle a túa parella ou unha amiga e penso que haberá un pouco de todo.

-Pepa Piruleta terá cousas diferentes para a esa clientela?

-Hai que ter en conta que é un mundo moi grande. Por exemplo, hai más de 400 referencias de gominolas. Eu o que tentei foi traer as máis típicas e as que ves en todos lados e ten que haber si ou si, e tamén metín outras cousiñas que nas grandes cidades encontras fácil pero en Lalín é máis difícil.

-Por exemplo?

-As caixiñas das galletas que comía Shin Chan vounas a ter. Tamén as grageas de todos os sabores que comía Harry Potter. Son cousiñas un pouco para frikis que terei na tenda porque nun pobo como Lalín é un pouco máis complexo. Houbo moita xente que xa me dixo de reservar unha caixa coas galletiñas de Shin Chan porque é algo que aínda que só seña pola lembranza de que voltas á infancia pois a xente o quere. Alguén pensará mercalas unha vez soa polo chiste de mecar e non voltar pero si que é algo que a xente demanda por que é algo novo. Son produtos non de venda diaria ao mesmo público, senon de que alguén que lle a petece e o vai mercar pola curiosidade que che trae o produto.

