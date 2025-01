El turismo rural se prepara para la Semana Santa 2025 con un bajo nivel de ocupación

El turismo rural de la zona de Deza y Tabeirós-Montes se prepara para la Semana Santa, primera temporada alta del año, aunque por el momento las reservas se mantienen a un bajo nivel, y desde el sector notan una menor antelación con respecto a otros años. Si bien, hay que destacar que en los concellos de Deza, gracias a otras citas importantes en el calendario, como es la Feira do Cocido, las agendas de estos negocios ya empezaron a llenarse incluso antes de que finalizase el pasado año.

En la zona de Tabeirós-Terra de Montes, la Asociación Mar de Compostela cuenta todavía con bastante disponibilidad. Así lo confirma su presidenta, Ana Villamayor, que expone: «De momento no tenemos demasiadas reservas, otros años la gente solía contactarnos con más antelación, pero en esta ocasión todo apunta a que esperarán a que se acerque más la fecha». En este sentido, admite que el hecho de que este año los festivos cuadren en abril puede tener que ver con que aún no se note demasiado movimiento en sus calendarios.

Por otra parte, antes de Semana Santa, entre el 13 y el 20 de abril, tendrán lugar los festejos de Carnavales, que, si bien en otras zonas suelen suponer una época dinamizadora para el sector, en el caso de los concellos de Deza y Tabeirós-Montes no tienen el mismo reclamo. Aún así, en Casa de Leal, Silleda, sostienen que ya cuentan con un 70 % de ocupación, mientras que en Pazo de Bendoiro, en Lalín, están al completo para el mes de febrero. El motivo, como se explicaba anteriormente, es que en la zona de Deza se espera gran afluencia para este mes, cuadrando con la celebración de la Feira do Cocido en la capital de comarca, una fiesta declarada de interés turístico internacional, cuya influencia no solo se hace notar en el concello en el que se organiza, sino también en los colindantes, como es el caso de Silleda.

Para las comarcas de Tabeirós-Terra de Montes, la situación es diferente: mientras que Carnavales sí levanta levemente el volumen de reservas, no es hasta Semana Santa cuando se nota el incremento de demanda. Esta es, de hecho, la primera temporada alta del año para el sector en los concellos de A Estrada y Forcarei, por ejemplo. Y, aún así, los días que llegan a pleno son los festivos, de jueves 17 a domingo 20 de abril, en este caso.

En cuanto al perfil de huésped, Villamayor sostiene que suelen ser turistas locales, que viajan en familia: «Es cierto que puede venir alguna que otra reserva de fuera, pero se completa con gente de aquí, de la Comunidad, especialmente con familias». «En Galicia, la Semana Santa no tiene tanto interés como puede tenerlo en regiones del sur de España, como Andalucía», añade la empresaria. Con todo, desde los negocios de turismo rural de interior buscan rutas y actividades al aire libre para hacer su oferta atractiva.

El precio medio por noche es de 70 euros En un momento en el que todo sube de precio, las noches en casas de turismo rural no se escapan del efecto de la inflación. Actualmente, el precio por habitación ronda los 70 euros, según cuenta Ana Villamayor, presidenta de la asociación Mar de Compostela y responsable de Torres de Moreda.«Este año intentamos no subir, pero el año pasado sí tuvimos que hacerlo, y la verdad es que el incremento en los últimos años es notable», dice.Aún así, la demanda sigue siendo alta, especialmente de cara a primavera, y para las épocas de temporada baja, se benefician de alguna que otra medida puesta en marcha por las administraciones autonómicas y provinciales para dinamizar la actividad turística. Es el caso del Bono Turismo de la Xunta de Galicia, que sería para este sector el equivalente al Bono Comercio, y que el gobierno gallego suele lanzar en el último trimestre del año.«Funciona bastante bien, se nota que la gente se anima más a reservar gracias a los descuentos», admite. Aunque el turismo rural de interior no se limita a depender del efecto de estas medidas, sino que busca reinventarse para competir en un sector cada vez más especializado.

Suscríbete para seguir leyendo