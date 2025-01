Pena: «Queremos ofrecer más horas de SAF, pero no encontramos personal»

La Xunta de Galicia cifra en 1.100 las horas que tiene que aumentar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Silleda. «Y nosotros queremos darlas, pero no encontramos personal», lamentó la alcaldesa, Paula Fernández Pena, en el pleno ordinario celebrado ayer. No era uno de los asuntos incluídos en el orden del día, pero salió a colación en el debate sobre el control financiero, cuando Xerardo Díaz Casal, edil del BNG, atribuyó los problemas de financiación a que la Xunta «no pone el dinero que tiene que poner». No se hizo esperar la réplica del portavoz del PP, Ignacio Maril: «¿Cuánto aporta el Estado y cuánto tiene que aportar el Estado, según la Ley de Dependencia?».

Pena indicó que el SAF cuesta más de 800.000 euros anuales y el Concello apenas recibe 400.000 euros de otras administraciones, lo que «inviabiliza el presupuesto». A ello se añade «un problema de personal», en parte debido a «las bajas continuadas» de las trabajadoras del servicio. En este sentido, anunció «un procedimiento para que todas las trabajadoras hagan turnos rotatorios de fin de semana», a fin de «reducir al máximo las horas extra y las productividades», ya que «algunas hacen muchas más horas de las que deberían». Además, las convocatorias de empleo quedan desiertas y los pocos que se presentan «renuncian a los pocos días».

La sesión evidenció el entendimiento entre socialistas y nacionalistas, si bien estos criticaron, por ejemplo, los muchos contratos menores o sin licitación, que Pena se comprometió a rebajar. Díaz se congratuló de la reducción del período medio de pago a proveedores en el último trimestre de 2024, «fruto del acuerdo que alcanzamos para desatascar la situación».

El pleno comenzó con la toma de posesión de Estefanía Taín Surribas como concejala del PSOE, en sustitución de Antonio Ferro Losada. Asume las competencias en materia de Promoción Económica y Axenda Urbana 2030.

Plenos matinales los últimos viernes de los meses impares

El pleno arrancó con la aprobación de las bases de las subvenciones para colectivos culturales (58.000 euros), vecinales (11.000 euros) y deportivos (35.000). Incorporan nuevos criterios de puntuación, como la participación de otros colectivos en las actividades o el número de espacios públicos empleados. Salieron por unanimidad, si bien la oposición realizó observaciones respecto a los criterios que se aplican a la hora de conceder las ayudas. Así, Maril cuestionó que se otorgasen 400 euros a todas las fiestas gastronómicas, sin valorar las peculiaridades y repercusión de cada una. La portavoz del Bloque, Erea Rey reprochó al ejecutivo que los colectivos tengan que «suplir la falta de programación».PSOE y BNG pactaron cambiar las fechas de los plenos ordinarios, que ahora pasarán a ser los últimos viernes de los meses impares a las 10:00 horas; en este mandato se habían fijado para los últimos jueves, también de los meses impares, a las 18:00 horas. Maril cuestionó el cambio sin consenso, que atribuyó a los viajes de Fernández Pena a Madrid por su cargo como diputada en el Congreso. «Acuérdese de lo que ha dicho», le reprochó la regidora, que se escudó en «facilitar el trabajo a los funcionarios y a los medios de comunicación».