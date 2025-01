La edad media del donante de órganos en el área sanitaria es de 73 años o más

La donación de órganos y sangre, el gesto más altruista de la ciudadanía en el ámbito sanitario, supone la salvación de vidas cada año. Solamente en 2024 en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se gestionaron nueve órganos y dos córneas de tres donantes reales de los cinco potenciales detectados por la Oficina de Coordinación de Trasplantes. Fueron seis riñones, dos pulmones, dos córneas y un hígado que brindaron una nueva oportunidad para aquellos enfermos que los recibieron.

El Hospital Montecelo de Pontevedra acogió ayer la presentación del balance anual de este departamento, coordinado por el doctor José Luis Martínez Melgar y, próximamente, por su compañero Ignacio Cenoz Osinaga.

Ambos explicaron los datos del año pasado y los pormenores que conlleva una actividad sanitaria tan importante y delicada como es la donación de órganos.

José Luis Martínez Melgar explicó que no todos los donantes que se barajan en el área sanitaria, los que se conoce como «potenciales donantes», terminan siendo válidos, algo que solo se consigue con los «donantes reales». Así, pese a que por muerte cerebral se consideró a cinco donantes en 2024, finalmente solo fueron tres de forma efectiva.

Fue de estas tres personas de las que se extrajeron esos nueve órganos y dos córneas. Hay que recordar que el Complexo Hospitalario de Pontevedra no es un centro que efectúe trasplantes, sino que solamente se limita a extraer los órganos para que estos sean implantados en los centros sanitarios de referencia en este sentido: los de A Coruña o Santiago de Compostela.

Hay numerosos motivos por los que un órgano puede no ser tenido en cuenta o es rechazado. En el caso de los pulmones, además de la edad, el tabaquismo predomina en el descarte. En los hígados, el año pasado no se explantaron por ser hígados isquémicos. En el corazón, también son la edad y la disfunción ventricular las que suelen echar abajo la elección.

Martínez Melgar destacó que «el 60% de los corazones explantados no valen» y que, en el caso de las córneas, «a las familias les cuesta entender que no se va a quitar el globo ocular». «Normalmente la negativa se debe con las córneas por miedo a la deformidad del rostro; las descartamos porque no queremos entrar en conflicto».

Los órganos más demandados son siempre los riñones, seguidos del hígado y, en tercer lugar, por igual, el corazón y los pulmones.

Detectar posibles candidatos

La Oficina de Coordinación de Trasplantes del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés es el departamento encargado de detectar aquellos posibles casos de pacientes cuya evolución clínica es susceptible de derivar en una muerte cerebral, circunstancia que los postularía como candidatos a efectuar una donación. También aquellos pacientes sobre los que se decide limitar las medidas de tratamiento de soporte vital y son potenciales donantes.

Tras la realización de un estudio idóneo, caso por caso, este departamento actúa como enlace con la Organización Nacional de Trasplantes e inicia los procedimientos necesarios para coordinar a todos y cada uno de los servicios del hospital que intervienen en el proceso de extracción.

Primera donación en asistolia controlada en Montecelo tras una muerte circulatoria

El último avance en materia de donación de órganos es la asistolia controlada. Se trata de un protocolo que el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ya tiene en marcha y que consiste en la donación que se realiza tras una muerte circulatoria, no encefálica, como era lo habitual.El doctor Ignacio Cenoz Osinaga indicó que la primera de este tipo estaba previsto llevarla a cabo ayer mismo por la tarde en el Hospital Montecelo, con un paciente de 72 años. Para ello se requiere una máquina específica ECMO que fue traída desde Santiago o A Coruña.«En la donación en asistolia se requiere que se produzca la parada del corazón. Tiene que hacerse en quirófano y los pacientes son personas a los que ha llegado el final de su vida y se ha decidido que el soporte vital ya no es útil para ellas», explicó.«Es un proceso en la extracción de órganos que ha ido incrementándose en los últimos años, porque se han incorporado los hospitales, inicialmente los que tienen Neurocirugía y poco a poco otros», apuntó.En 2024 más de la mitad de los donantes de toda España lo fueron en asistolia controlada, un 51%.«En 2024 encontramos cinco potenciales donantes en asistolia controlada, de entre los 62 y los 65 años, pero ninguno fue real, dos por negativa familiar y los otros tres por contraindicación médica o complicaciones en cuidados intensivos o logísticas», reconoció el doctor Cenoz.

Martínez Melgar cede la coordinación a Cenoz Osinaga

El doctor José Luis Martínez Melgar confirmó ayer que a lo largo de los próximos meses cederá al doctor Ignacio Cenoz Osinaga la coordinación del equipo multidisciplinar profesional de la Oficina de Coordinación de Trasplantes del área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, formada por más de veinte especialistas del Complejo Hospitalario Universitario pontevedrés. Dicho equipo lo componen tres facultativos y dos profesionales de Enfermería, así como personal auxiliar, celadores y efectivos de las áreas de Anestesioloxía y Reanimación, Cirugía, Neuroloxía, Neurofisioloxía, Oftalmoloxía, Radioloxía, Análisis Clínicos, Microbioloxía, así como personal facultativo y de enfermería de la Unidade de Coidados Intensivos, como unidad generadora de los potenciales donantes.«Creo que cumplí mi etapa y tiene que es bueno que venga gente con otra perspectiva nueva», afirmó satisfecho en referencia a su sustituto José Luis Martínez García Melgar, que, pese a dejar este cargo, seguirá en activo en el Complexo Hospitalario de Pontevedra.