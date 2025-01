A regueifa non soa a chino

En 2016 e da man do profesor e poeta Sechu Sende, o IES Marco do Camballón, en Vila de Cruces, comezaba a impartir a materia optativa de Regueifa e improvisación oral en verso. Hoxe, case dez anos despois, moitos dos seus exestudantes imparten aulas de regueifa noutros centros, e xa están en marcha festivais ou campamentos con outros institutos.

Estes días, a irrupción da plataforma china de intelixencia artificial DeepSeek, con capacidades moi similares a ChatGPT, téntanos a todos a ver ata qué punto nos pode dar información. Foi o que fixo o Clube da Lingua,que a interpelou pola importancia de regueifar no instituto das Cruces. DeepSeek responde que a regueifa ·«é unha tradición cultural galega profundamente arraigada e rica en significado», e engade que no centro educativo cruceño, esta práctica cobra especial relevancia porque axuda a preservar o patrimonio cultural, promove o idioma galego e tamén a súa apreciación. E, de paso, permite que os e as estudantes desenvolvan habilidades creativas e cognitivas, porque o repentismo esixe «axilidade mental, creatividade e a capacidade de pensar rápidamente».

Autoestima

Pero hai outras vantaxes, ademais das que ten para o patrimonio inmaterial. Os mozos e as mozas que aprenden a regueifar melloran a súa autoestima e a súa confianza, vendo que se expresan cada vez con maior seguridade diante dun público, e acostúmanse a traballar en equipo e a respetar as opinións e propostas dos compañeiros.

No Camballón, están a investigar a combinación de regueifa e novas músicas. Disto xa ten coñecemento DeepSeek, pois di que a regueifa «pode adaptarse a contextos modernos, permitindo aos estudantes reinterpretala e utilizala como unha maneira contemporánea de expresión. Combina tradición e modernidade».