Pleno de Queremos Galego para a manifestación do 23-F

Queremos Galego celebrou en Lalín, como noutros concellos, un pleno comarcal de cara á preparación da manifestación do 23-F en favor da lingua, e que terá por lema Lingua vital xa! Paremos a emerxencia lingüística. A reunión, que estivo aberta a toda a veciñanza e a todos os colectivos, recolleu propostas de cara a esa xornada e serviu tamén para analizar as medidas do goberno autonómicos posta en marcha e pendentes para apoiar o idioma galego.