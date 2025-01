A Fundación Paco Lareo organiza o primeiro Certame de Curtas Documentais Carlos Asorey

A Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño convoca a primeira edición do Concurso de Curtametraxes Documentais Carlos Asorey Martínez. Este certame busca homenaxear a figura do cineasta cruceño que lle da nome, natural da parroquia de Loño, e promover a creación audiovisual entre as novas xeracións.

O concurso está aberto a estudantes de ciclos de formación profesional e graos universitarios, que poderán presentar unha única curtametraxe de ficción, documental, animación ou experimental. As obras deberán estar realizadas en galego ou contar con subtítulos, ter unha duración máxima de vinte minutos e ser posteriores ao 1 de xaneiro de 2023.

O certame ofrece un único premio de 3.000 euros, ademais da proxección da curta gañadora nun festival de curtametraxes de recoñecido prestixio en Galicia, que será anunciado proximamente. Tamén se concederá un Premio Especial do Público, dotado con 1.000 euros, que se decidirá mediante votación popular. O xurado, conformado por expertos deste campo e designado pola Fundación Paco Lareo, avaliará as propostas en base á súa orixinalidade e calidade técnica e narrativa. Por outra banda, temática das curtametraxes é libre, o que permite unha ampla variedade de enfoques e estilos.

O prazo de presentación dos traballos abre hoxe e pechará o 23 de abril, ambos incluídos. Para máis información, ou coñecer as bases do concurso pode onsultarse a páxina web da Fundación (www.asolaina.gal) ou as súas redes sociais.

Libro de María José Viz

Noutra liña, A Solaina de Piloño acolle este sábado ás 17.00 horas do libro de María José Viz Blanc titular Los 242 días de Teresa Prieto, que estará presentada pola artista visual Margarita Viz.