«La ciencia ya ha demostrado que somos más que materia»

¿Qué hay después de la muerte?. Esta es quizás una de las preguntas que más ha atormentado al ser humano desde que tomó conciencia de que para la vida, al menos como la conoce, hay un principio y un final. La respuesta es complicada, pero este sábado, la psicóloga María Garrido abordará el tema junto a Enrque Monzó y Luján Comas en el que será el broche final al Festival Panic de A Estrada. Aquí nos da algún que otro adelanto.

¿Cómo surgió su participación en esta charla

Fue un poco por casualidad. Uno de mis compañeros tenía ganas de que trajésemos el tema de las experiencias cercanas a la muerte a A Estrada. Hablando con los técnicos del departamento de Cultura llegaron a la conclusión de que sería una actividad interesante para formar parte del cartel del Panic. Así fue como al final nos juntamos Luján Comas, Enrique Monzó y yo para abordar esta cuestión.

¿Es la primera vez que participa en una iniciativa de este estilo?

Así es. Yo tengo una escuela de formación de consciencia, pero es privada. Públicamente, en eventos de este tipo, nunca había hablado de este tema. Pero creo que es necesario hacerlo, ya que sigue existiendo mucho miedo a la muerte, es un tema que se suele evitar, que incomoda, y que bajo mi punto de vista asusta debido al desconocimiento.

En este sentido, ¿puede adelantarnos un poco sobre cómo va a abordar esta cuestión durante su intervención?

Sí, aunque espero no revelar el pastel (risas). Digamos que el tema principal se centrará en que la muerte es algo más que eso, que somos más que materia. Primero hablaremos de por qué tenemos ese miedo a esta cuestión, que sabemos que es algo inevitable y por lo que todos pasaremos. Posteriormente definiremos lo que es un Experiencia Cercana a la Muerte (ECM) y porqué estas nos sirven como evidencia de que somos algo más que materia física y, para finalizar, hablaremos de los experimentos que cada uno de nosotros estamos llevando a cabo en nuestros campos.

Y cuéntenos, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte?

Digamos, por poner un ejemplo de los casos más usuales y los que mejor sirven para la recogida de información, que un paciente de hospital, conectado a cierta aparatología, como un cardioencefalograma, entra en parada cardiorespiratoria. Sus constantes quedan planas y según los parámetros médicos esa persona está muerta, pero se lleva a cabo una reanimación y resucita. Es decir, vuelve en sí aunque clínicamente había perdido la vida durante unos segundos. Los que se recuperan, cuentan que durante ese tiempo han tenido una experiencia, algo que no es un sueño y no se debe a la medicación, que es algo más, y eso es lo que estudiamos y lo que nos demuestra que la muerte de nuestro cuerpo no es el final.

¿Cómo puede la ciencia probar estas conclusiones?

Antes era muy difícil tener un corpus de investigación amplio, pero ahora, gracias a la sofisticación de las prácticas de resurrección cada vez hay más casos de ECM. Los métodos de análisis son diferentes. Dentro de los que daremos la charla este sábado ay varios. Por ejemplo, el de Luján Comas se centra en la recogida de información a través de personal sanitario, mientras que el de Enrique y el mío es más técnico. Yo profundizo en el campo biofotónico que somos, cómo medir el campo electromagnético humano y cómo este se modifica cada vez que una persona muere.

¿Qué fue lo que la llevo a dirigir su carrera científica en esta dirección?

Empecé a interesarme por estas cuestiones hace unos quince años. En mi consulta como psicóloga sanitaria llegaban pacientes con experiencias fuera de lo ordinario. Tú como terapeuta debes partir de la base de que esa gente no te está mintiendo, sino que te expone temas que le preocupan. Fue intentando encontrarle una explicación a esas experiencias como comencé a inclinarme por esta clase de estudios.

Supongo que al hablar de este tema se encontrará con escepticismo y gente que lo relaciona con la religión. ¿Qué le diría a los que le cuesta digerir que hay al más después de la muerte?

Lo que puedo decir es que la ciencia ya ha demostrado que somos mucho más que materia. Por esto creo que la charla que impartiremos pretende ser esperanzadora. Queremos que la gente sepa que hay algo más, que la muerte no es el fin, porque a mi por lo menos me cambió la vida.