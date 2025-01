16 ganaderías de frisón ostentan el título de ‘Maestro Criador’ en Deza

Un total de 16 ganaderías de raza frisona de Deza están entre las 126 de Galicia que ostentan el título de Maestro Criador. La última en adherirse al club ha sido Midón, de Barcia (Lalín), que obtuvo el año pasado esta distinción que concede la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe), que engloba a la gallega Fefriga. Es un reconocimiento a la labor de los ganaderos que han logrado criar un número importante de «vacas estrella», es decir, aquellas que combinan una alta producción, una conformación superior y una adecuada longevidad.

El primer nombre dezano en la actual lista de maestros criadores es el de José Antonio Dobalo López, de Siador (Silleda), que aparece lo ostenta desde 2007; es también el único ganadero de la comarca que ha conseguido el título por segunda vez, en 2018. La segunda con más antigüedad es Sonia Fernández Méijome, de Goiás (Lalín), incorporada en 2009. Dos años después lo hicieron SAT Berdón 1156 Xuga, de Botos (Lalín), y SAT Os Herdeiros 1015 Xuga, de Laro (Silleda), a las que siguieron Gandeiría Pereirón, de O Sixto (Dozón), y Perito, de Pazos (Silleda), en 2012; Viéitez, de Negreiros (Silleda), en 2014; Porto, de Goiás (Lalín), en 2015; las también lalinenses Lorenzo Vilameá SC, de Castro, y Fraga SC, de Goiás, la silledense Louzao SC, de Graba, y Diéguez Paz SC, de A Portela (Rodeiro), en 2020; otras dos rodeirenses, Roxelo SC, de Pescoso, y Casa do Campo, en 2022; e Iglesias Ferradás, de Goiás (Lalín), en 2023.

Midón figura también entre las cien mejores ganaderías criadoras de España, en función de la calificación de todas sus vacas vivas al cierre de 2024; ocupa el puesto 58,con 83,55 puntos. Dos de Silleda están en el ránking: Mato, de Rellas, es la 29ª, con 84,32 puntos, y Ríos, de Laro, 78ª, con 83,13. Lideran la asturiana Badiola y las lucenses Mantoño y Baixo Holstein, las tres por encima de 87 puntos.

Vacas estrella

No hay título de maestro criador sin «vacas estrella». La actualización de diciembre de 2024 aumenta la distinción a 27 reses de toda Galicia, entre las que hay cuatro dezanas con medalla de oro: Shottle Luna, de Manteiga (Vila de Cruces), con cinco estrellas, y, con tres, Quixote California, de Abonxo (Lalín), Jordan Betty, de Argelina (Forcarei), y Gustavo Lautamic Santalla, de Iglesias Ferradás. En la clasificación de Fefriga, la vaca con más estrellas, veinte, es Bos Cristina, de Granxa Cundins, de Zas. Con la mitad cierra el top ten Bos Pronto Everything, de Manteiga. Con siete aparecen tres de la comarca: Xacobeo Caperucita, de Xilo; Goldwyn Botaca, de Fraga –ambas en Lalín–; y Bos Jet Stream Missy ET, de Os Americanos SL (Vila de Cruces).