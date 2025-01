Recuperan os cantos de cego no Entroido de Lalín e nas Señoritas haberá un «baile de debutantes»

O Entroido en Lalín mantense en grande medida polo traballo que desde hai décadas fai a Asociación Cultural O Naranxo, referente dunha festa que chega pouco despois do día grande da Feira do Cocido. As coplas, o Santo Torrisco e, máis recentemente o Vermú de Señoritas, foron propostas desta veterana entidade, que acaba de presentar as principais novidades do Entroido de 2025.

Como xa avanzara FARO días atrás, este ano haberá un paralelismo entre a posta de largo que se organiza no Casino de Pontevedra e o desfile de centos de homes vestidos de mulleres e mozas que ese día locen barba e traxe de raia diplomática. Miriam López, Jimi González e Manuel Méijome presentaron onte, precisamente no Casino de Lalín, o que será o baile de debutantes que se preparará polos 25 anos do primeiro Vermú de Señoritas, co que O Naranxo retomou a tradición de Pepe Mondelo e Luis Senande de sair o sábado de Entroido a rúa coas elegantes roupas das súas mulleres. Coa Praza da Igrexa como epicentro da festa, o sábado 1 de marzo ás 12.00 horas desfilarán os 12 primeiros veciños que disfrazaron de señoritas, aínda que nesta ocasión lucirán longos vestidos ata os nocellos. Méijome, Alberto Granja, Javi Cuíña, Jimi Blanco, Josoleo Diéguez, Alberto Senande, Tito Lamego, Celso Fernández Sanmartín, Luchi Iglesias, Fran Lareu, Inacio Vilariño e Benxa Otero son os protagonistas destos primeiros intres dunha xornada que, coa implicación do Casino, Casa Currás e O Asubío, maila colaboración do Concello, contará con sesión vermú baixo unha carpa na que acuará Pachi. Enfant Bello será o encargado da animación que, logo do xantar, volverá pola tarde con charangas e pinchadiscos. Tamén haberá música traidicional. Para o xantar, desde O Naranxo piden aos veciños que estean atentos ás redes sociais pois será no establecemento Sanzón & Son da rúa Ramón Aller, con 110 prazas dispoñibles, pero xa moitas reservadas a un prezo de 32 euros.

O Entroido arrancará o venres 28 coa recuperación dos cantos de cego no que esta personaxe, acompañada dun lazarillo narrará un crime no que se manterá a figura do Santo Torrisco e as coplas nas que, coa sátira propia destas festas, se narrarán os feitos más destacados do ano na vila de Lalín. A diferencia dos últimos anos, máis de 20, non haberá cantos de coplas polos bares a noite do sábado de Entroido para evitar aglomeracións de xente, ás veces, en establecementos que nin eran capaces de atender á clientela que entraba xunta en escasos minutos.

O Mércores de Cinza haberá, coma sempre, o Enterro da Sardiña. A comitiva, á que se pide que vaia de riguroso loito, partirá do bar Alola ás 20.30 e, acompañada dos Cacharelos, rematará na Praza da Igrexa.