Pontevea, cuando la noche trae a viejos conocidos

Los ladrones intentaron sacar provecho del gran temporal que sacudió la provincia estos últimos días, y sabiendo que nadie saldría a la calle bajo la lluvia torrencial y el viento casi huracanado que dejó la tormenta, intentaron sin mucho éxito dar un golpe en estos conocidos locales de Pontevea, O Atallo y Casa Pernas.

Según las cámaras, se cree que los ladrones entraron en torno a las tres y veinte de la madrugada en el bar O Atallo, donde tras forzar la puerta y dejarla inutilizada, procedieron a buscar la caja registradora y llevarse el cajetín con unas monedas, y no muchas más cosas de valor. Sandra Cajaraville, hija del dueño del local, comentó «fueron directos a la caja, y se llevaron el cajetín donde estaban las monedas. Solo había monedas de 50, 20 y 10 céntimos, nada más. La máquina tragaperras la guardamos dentro, así que no pudieron tocarla. Tampoco tocaron nada de la del tabaco. Fueron muy rápidos, no revisaron ni miraron nada más. Ni siquiera abrieron los cajones o las otras máquinas».

También se supo que los atracadores venían en un Seat León robado, que más tarde apareció abandonado en una pista cerca de lo que era el bar As de Cañas. Esta no era la primera vez que intentaban robar recientemente, aseguró la camarera: «creo que al menos 4 o 5 veces en el último año. La última fue hace pocos meses. Intentaron forzar la puerta, pero no consiguieron entrar».

Casa Pernas y Bar O Atallo, en Pontevea, sufrieron robos en la madrugada del domingo, aunque no lamentan grandes pérdidas (8) / S. P.

Esto mismo fue lo que ocurrió en el otro bar que fue víctima de este suceso, donde Daniel Antonio Pernas lamentó los daños que dejaron la puerta del local estropeada durante la mañana hasta la llegada de los técnicos. «Parece que alguien debió encender alguna luz de madrugada en la casa, e igual eso los espantó. La puerta quedó muy dañada, se atrancó y no iba para ningún lado, pero no lograron romperla del todo. Las pérdidas son lo de menos, lo malo es el cabreo que te da y el mal cuerpo, que no puedas estar en casa tranquilo», explica él. Fue el primer trabajador que abre el negocio cada mañana quien descubrió el daño al llegar, y los puso en aviso de inmediato. «Nos dimos cuenta cuando llegó el camarero por la mañana. Probablemente oímos algún ruido por la noche, pero con el temporal que había era difícil distinguirlo, y no te pones a pensar que sea nada de esto», declaró Pernas.

Por desgracia, este no es el primer incidente de este tipo que sufre la familia. Aunque hace unos años que no sufrían sustos de este tipo, nunca los dejaron del todo tranquilos «En una ocasión lograron entrar, y se llevaron dinero y hasta una máquina tragaperras entera», recuerda. Por fortuna, desde la ocasión hace ya muchos años en que atracaron en su supermercado a su hijo a punta de pistola, o a una cajera con un cuchillo, no han vuelto a vivir situaciones tan graves.

