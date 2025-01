El histórico Acrópolis baja la verja: «Hay que irse a tiempo»

«Me voy feliz. Ha sido una aventura muy bonita pero creo que hay que saber irse a tiempo. Cuando sabes que es el momento, es mejor no alargarlo». De esta manera explica Fernando Lodeiro su decisión de cerrar uno de los establecimientos más históricos de A Estrada. Atrás quedan 27 años en los que este hostelero ha visto cómo ha evolucionado su calle, ahora convertida en peatonal, pero también la forma de disfrutar del ocio, especialmente tras la pandemia. Esos nuevos tiempos hacían necesaria una adaptación, que con 56 años ya no se ve con fuerzas para hacer. Tomada la decisión, el hostelero ha decidido colgar el cartel de «Se alquila» en el Acrópolis y ha traspasado el bar Pepe de Amaro que abrió hace tres años en la rúa Ponteareas. Para él estradense, es el momento de iniciar una nueva vida lejos de la hostelería.

Fernando Lodeiro nunca pensó que esa vida iba a llevarlo por el mundo de la hostelería. «Yo era contable», recuerda. Sin embargo, allá por 1995, tres años antes del Acrópolis, fue el fundador junto a Daniel Picáns de uno de los pubs más conocidos de la movida estradense, el TNT. «Lo ayudé a ponerlo en marcha pero lo dejé pronto. No me gustaba mucho pero aquello era locura. Solo en una noche de sábado ganábamos más de 300.000 pesetas», recuerda.

Tres años después de aquella aventura, Lodeiro terminaría abriendo su propio negocio en la calle Calvo Sotelo, aunque para ello se dieron una serie de casualidades. «La casa donde está el Acrópolis era de mis bisabuelos, aunque durante muchos años la tuvieron alquilada los Casagrande. En el año 1997 hicimos una casa nueva allí y yo decidí montar un bar en el bajo», explica. Así fue como se dio forma a un establecimiento que siempre destacó por su particular estética y también por su peculiar nombre. «La idea fue de mi hermana. La verdad es que ella también fue la que le puso nombre al TNT. La idea surgió por la estética que se le dio al bar, con esas figuras. Yo siempre fui además muy aficionado a los rallyes y me pareció una buena idea porque me recordaba al Rally Acrópolis».

Desde aquella ilusionante apertura hasta hoy han pasado 27 años, momento en el que Lodeiro ha decidido que es el momento de un cambio de vida. «Es el momento de irme. Con 56 años, todavía me quedan nueve de actividad y no me veo aquí. Pensé en seguir hasta los 60 pero luego me di cuenta que si seguía, ya nunca me iría. Además, mi hijo ya me dijo que no quiere saber nada de esto, así que ya no me ataba nada. La hostelería tiene sus cosas buenas pero no tienes mucha vida», argumenta un hombre que ahora aguarda poder convertirse en «asalariado». «Quiero empezar a pensar en la jubilación y poder tener algo más de vida»,resume.

El hostelero estradense reconoce que será duro afrontar el día en que tenga que bajar definitivamente la verja. «Me da mucha pena porque es algo que cree yo, y que lo llevé, primero con mi exmujer y luego yo solo. Me acuerdo de toda esa gente, clientes, que vienen siempre por aquí. Algunos ya murieron», recuerda. «Dejo atrás muchos recuerdos porque fue toda una vida aquí. Sin embargo estoy contento por acabar así, sin deber nada a nadie. Esto fue siempre un negocio muy familiar y lo fue hasta el final». Lodeiro aguarda ahora que alguien se interese por alquilar su local, destacando la buena ubicación en la que se encuentra. Además, se mostró contento porque su otro bar, en el que homenajea a su abuelo Pepe de Amaro, siga abierto.

El cierre del histórico Acrópolis llega en medio del debate generado por el cierre de negocios hostelería en A Estrada en las últimas semanas. Primero llegó fue el Paseo el que anunció su cierre y después fue el turno de Brawin Burguer. Estos cierres se unen a los de varios comercios, algunos por jubilación y otros porque los proyectos no terminaron de funcionar. Lodeiro da su versión sobre estos cierres, apuntando a dos factores. Por un lado deja claro que su caso es diferente, ya que el bajo en el que está el Acrópolis es de su familia. «Por eso me quedé. Si tuviese que pagar una renta a lo mejor ya habría cerrado hace tiempo», apunta. Por otro, considera que A Estrada no está muerta pero que el negocio hostelero está viviendo un momento en que debe adaptase a los nuevos tiempos. «Considero que en estos momentos mi modelo de negocio está acabado y yo ya me veo mayor para adaptarlo a los nuevos tiempos», argumenta.

En estos 27 años Lodeiro considera que la hostelería ha cambiado mucho pero esa transición que hizo más drástica con la pandemia. Uno de los cambios castigó especialmente su proyecto. «Yo sigo fiel al café. Tenemos un café 100% arábica de mucha calidad y que vendemos a 1,30 euros. Antes venía mucha gente de las oficinas a tomar café pero, con la pandemia, muchas oficinas instalaron sus propias máquinas y ya no van al bar», explica. Considera que su futuro pasaría por adaptarse a ofertar comida. «Ahora la gente es más dinámica. Quiere ir de viaje e ir de cena pero ya no hay tanta costumbre de café diario en el bar como antes». Otro factor son los horarios y el encuadre con el personal. En su casó acortó la hora de cierre a las ocho y no abre sábados por la tarde ni domingos. «No me dan las cuentas», lamenta. Por último apunta a la menor presencia gente por la calle por el auge de las compras y de la gestiones por internet.