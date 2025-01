El futuro de Scientia Lalín, en el aire tras la solicitud de un concurso de acreedores

La propiedad del colegio Scientia Lalín acaba de presentar una solicitud de concurso de acreedores, trámite que curiosamente fue registrado en Madrid y no ante un Juzgado de lo Mercantil de la provincia en la que la empresa tiene su actividad. Por el momento no han trascendido más detalles de un trámite al que se le dio curso el pasado miércoles día 22 y ni siquiera la representación sindical de la sociedad fue notificada.

La absoluta opacidad con la que la dirección lleva la gestión del colegio, incluso con los padres del alumnado, impide concretar datos sobre, por ejemplo, la plantilla afectada. Fuentes sindicales indican que son en torno a medio centenar, de los que más de una docena serían profesores que entran dentro del concierto con la Xunta y que por lo tanto tienen sus nóminas al día por los abonos que les realiza la Consellería de Educación. Así lo estima el representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG) Xosé Nogueira, quien subraya que entre docentes fuera del acuerdo con la administración autonómica [puede haber casos con un 95% del horario laboral concertad y el resto en régimen privado], personal de administración, limpieza o cocina el plantel se iría hasta el medio ciento de personas. En este cuadro entrarían docentes de la única unidad que mantiene la guardería infantil del centro, tras la forzada marcha del alumnado de principios de curso a consecuencia de una falta de personal ya entonces atribuida a impagos.

Para Nogueira es curioso que la sociedad representada por Francisco Guerrero solicitase el concurso en Madrid. «Parece que se hace para que no tengamos capacidad de reacción, pero vamos a estar encima y pedir la documentación», advierte, al tiempo que reconoce que no podrá ser hasta mañana cuando se convoque a los trabajadores que deseen acudir a una reunión informativa que se celebrará en el local del sindicato en Lalín a las 19.00 horas.

Scientia Lalín cuenta con más de doscientos alumnos. Según los datos de inicio de curso, son cerca de 230 matriculados: 56 en infantil, 116 en primaria y 56 en ESO, mientras que en el anterior eran 58, 133 y 54. A la escuela infantil asiste una docena de bebés.

El uso residencial está prohibido

Los problemas del centro comenzaron ya en la etapa final de Fidel Fernández Presas como director. La sociedad comenzó a flojear en la parte económica a finales de la década pasada y una cooperativa integrada por profesores se hacía con el control. La compra se cerró en verano de 2010 por 1.950.000 euros y el Colegio Sagrado Corazón do Deza iniciaba una nueva etapa. Siete años después regresaban los problemas económicos e irrumpía Joaquín Pereira como socio mayoritario, pero las deudas abocaron de nuevo a una situación que se desatascó con la entrada de Scientia School, que presentaba mejores condiciones, también laborales,a las del empresario Venancio Salcines. Los impagos al plantel persiguieron a la nueva dirección los últimos años. Por eso Nogueira se pregunta cuáles fueron realmente los intereses de la empresa por hacerse con el centro pues, sostiene, que a diferencia de lo que aconteció en Euskadi, donde el gobierno vasco le compró un centro por 12 millones, aquí la Xunta no debería estar por la labor. Además, pide al Concello que no modifique la catalogación del suelo para evitar la especulación urbanística.