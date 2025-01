Los días más oscuros de Sabucedo

Hoy en día, resulta prácticamente imposible imaginar vivir sin electricidad. Es un servicio básico que tenemos tan asumido que cuesta imaginar la vida sin él, e incluso se da por sentado. En cambio, basta con que llegue una tormenta como Herminia para que todo el confort y las comodidades del siglo XXI se tambaleen con tan solo la caída de un poste o un cable.

En la parroquia estradense de Sabucedo llevan desde el domingo en lo que parece una especie de viaje al pasado: sin luz, agua caliente o la posibilidad de calentar sus hogares, después de que se produjese una avería en torno a las 16:00 horas de la mencionada jornada y que este martes por la tarde todavía no había sido solventada. Mientras tanto, de unas 50 casas que se encuentran en este núcleo, 25 no tenían acceso al suministro. Por fortuna, el teleclub parroquial sí contaba con electricidad, lo que permitió a los vecinos afectados cargar sus teléfonos móviles, sus lámparas a batería e incluso calentarse junto a la estufa de pellets.

Entre ellos se encuentra la alcaldesa de barrio, Fátima Fernández, que, además de su propio bienestar, debe preocuparse por el de su nieto de ocho meses y el de su madre de 81 años de edad. «Llevamos desde el domingo sin luz y sin calefacción en casa, y lo peor es que yo tengo a un bebé y a una persona mayor en casa que necesitan más cuidados y a los que tengo que llevar al Teleclub para que al menos estén a buena temperatura, porque en casa no se aguanta con el frío que hace», expone la damnificada.

Al igual que ella, desde que se fue la electricidad hace dos días, los vecinos sin suministro llamaron a la compañía para conseguir una solución lo antes posible. Lo que menos se imaginaban era que la situación se extendería hasta bien entrada la semana sin dar respuesta a sus demandas. «Llamamos a la empresa que se encarga del servicio, pero lo único que nos dicen es que tienen abierta la avería y que están trabajando en arreglarla, pero no nos dan plazos ni saben decirnos cuándo volveremos a tener luz», comentaba Fernández ayer al mediodía, mientras se sentaba junto a su madre y su nieto ante la calidez de la estufa del club social de Sabucedo.

Por fortuna, la electricidad volvió a la parroquia unas horas más tarde, a las 17:10 horas, para ser más exactos. Pero, para la alcaldesa de barrio, sigue siendo una cuestión a reflexionar lo poco preparados que estamos para hacer frente a una avería de estas características o a otras que podrían extenderse todavía más en el tiempo.

«Antes había lareiras en todas las casas de aldea, pero con el tiempo nosotros también nos fuimos adaptando a las nuevas circunstancias y muchos hogares ya no las tienen. Los afortunados que conservaban la cocina de hierro pudieron ir lidiando estos días, cocinando y calentando la casa. Pero, para los que no tenemos, si no llega a ser por el teleclub, no sé cómo haríamos», comparte. Especialmente cuando se tiene a cargo a personas que requieren cuidados más específicos, como es el caso de la madre y el nieto de Fátima. Además, la alcaldesa de barrio de Sabucedo también empatiza con los que teletrabajan y estos días se vieron privados de una herramienta fundamental como es el suministro eléctrico.

La situación fue complicada, pero se manejó de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que, a mayores, había que lidiar con fuertes ráfagas de viento, lluvia e incluso tormentas eléctricas. De cualquier modo, una vez más destaca el sentido de comunidad. El teleclub abrió sus puertas para todos los vecinos afectados –la mitad de los habitantes de la parroquia– y cada noche, desde el domingo al martes, se congregaban en su sala no solo para cargar sus dispositivos electrónicos y lámparas, o para calentarse junto a la estufa, sino para combatir la oscuridad y la humedad de la tormenta con charlas, alguna que otra queja sobre la gestión de la avería y, sobre todo, compañía. Con ella, cualquier problema parece más llevadero.

