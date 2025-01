Panic reflexiona sobre la muerte

El festival de terror Panic de A Estrada clausura su edición de 2025 con una jornada que promete reflexiones profundas y descubrimientos impactantes. El sábado 1 de febrero, el Teatro Principal acogerá una charla divulgativa sobre la muerte y las experiencias cercanas a ella (ECM). Este evento no solo marca el final de un festival que combina cine, cultura y ciencia, sino que también representa el punto álgido tras muchos años de preparación, siendo referencia a nivel gallego.

Lucía Seoane, concejal de Cultura de A Estrada, quiso agradecer la colaboración de las Consellerías de Cultura y Sanidad, y en especial a estos expertos y a Pedro Pérez, organizador del Panic, por llevar a cabo «un proyecto que llevamos dos años intentando poner en marcha. Debido a la apretada agenda de estos profesionales, que no lo hizo posible hasta ahora, pero que este año sí tenemos la suerte de poder contar con la presencia de María Garrido, Luján Comas y Enrique Monzó», resumió la edil estradense.

María Garrido, psicóloga, osteópata y formadora de conciencia, fue la experta invitada que presentó ayer junto a Pedro Pérez y Lucía Seoane esta charla divulgativa sobre las ECM. Sus acompañantes también serán expertos con amplia trayectoria en la materia, comenzando por Luján Comas, anestesióloga y presidenta de la Fundación Icloby, y Enrique Monzó, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Para Garrido, el término «muerte» no se escogió al azar para esta charla. Según los organizadores, es fundamental hablar sin eufemismos. La psicóloga cree que nuestra parte psicológica y emocional sufre con la idea de la muerte porque no entendemos qué es realmente: «En esta búsqueda de sentido, las experiencias cercanas a la muerte se alzan como una de las evidencias más intrigantes de que la muerte podría no ser solo el cese de la actividad física» añade ella.

Garrido hablóa demás sobre uno de los estudios mundiales más destacados sobre ECM, el del doctor holandés Pim Van Lommel. Este pionero involucró a ocho hospitales y recopiló numerosos casos con la colaboración de personal sanitario. Aunque sus resultados han generado controversia, arrojan luz sobre experiencias vividas por personas en estados cercanos a la muerte.

Y hablando de luz, la también formadora de conciencia María Garrido dejó algunas pequeñas ideas sobre el campo biofotónico, un concepto que aunque puede parecer esotérico, se basa en la idea de que los seres vivos emiten luz. Para respaldar estas afirmaciones, explicó el uso de la tecnología BioWell, desarrollada por el físico ruso Konstantin Korotkov. Este dispositivo mide la energía emitida por el cuerpo a través de los dedos, capturando el estado del biocampo antes y después de ciertos tratamientos. «Ocurre que somos, entre otras cosas, un campo bioelectromagnético que emite luz. Y lo que estamos comprobando es que, cuando se producen cambios psicológicos, emocionales o incluso físicos, ese campo varía», añade convencida la experta. Lo que está claro es que esta charla no dejará indiferente a nadie, aparte de todo lo que enseñará.

Un evento que supera todas las expectativas de aforo hasta la fecha

Pedro Pérez, programador del festival y uno de los artífices de esta ambiciosa iniciativa, nos cuenta emocionado como esta charla ha provocado que tengan que ampliar el aforo del Teatro Principal para poder acoger a todos los asistentes: «El interés generado es impresionante. Personas de toda Galicia e incluso de fuera han mostrado su deseo de asistir. Este nivel de atención confirma la relevancia del tema que vamos a tratar con estos auténticos expertos».A pesar de todo el éxito recaudado hasta ahora, él se sigue manteniendo humilde, y quiso «agradecer a todos los colaboradores que participan por el apoyo total que estamos recibiendo. Siempre lo digo: Panic es algo maravilloso, pero también tiene un coste económico, y ese respaldo también viene del Concello». Esta charla sobre la muerte y las ECM es algo que llevaban años planeando y deseando tener aquí en A Estrada. «Por fin lo hemos conseguido, desde hace al menos tres años esperábamos poder ofrecer una experiencia divulgativa de este calibre a las personas que quieran venir al Teatro Principal», afirmó el cinéfilo estradense.Panic siempre tiene una parte lúdica, con películas, cortos y otras actividades interactivas como la famosa marcha zombi, pero también incluye una vertiente divulgativa como la que ofrece esta interesante charla. «Nos sentimos muy satisfechos con la respuesta del público, ya que la demanda de entradas está siendo muy alta. Parece que el Teatro estará lleno, y tenemos muchas esperanzas de completar el aforo. Lo importante será escuchar, aprender y disfrutar de esta oportunidad», reafirmó Pérez.