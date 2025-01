Aos sitios tamén hai que chamalos polo seu nome

Di o refrán que as cousas hai que chamalas polo seu nome. E, se ben esta frase popular ten máis que ver coa honestidade que coa apelación correcta a aquelo que sexa que estamos chamando, no caso da Estrada cobra un significado moito máis literal.

O sinal da Avenida Ponteareas, aínda sen modificar.

Nos últimos anos, o concello viveu diversas polémicas relacionadas coa sinalización das súas rúas, especialmente debido á incorrecta rotulación de algúns topónimos que non se axustan á normativa lingüística galega. Un dos casos máis recentes tivo lugar en outubro de 2024, cando se detectaron varios erros na nova sinalización urbana. Entre os máis relevantes, chamou a atención a presenza de nomes castelanizados, como «Avenida Puenteareas», cando a forma correcta sería «Avenida Ponteareas». Este fallo foi denunciado no seu día polo BNG, que esixiu ao goberno local a súa corrección inmediata, argumentando que a rotulación vulneraba a Lei de Normalización Lingüística vixente. Porén, os meses pasaron e o cartel non mudou.

As novas placas numéricas da rúa San Antón.

Pero este non é un caso illado. A situación no municipio xa se rexistrara con anterioridade. En 2016, foron identificados erros ortográficos tanto na sinalización oficial como na privada, onde se atoparon carteles incorrectos que castelanizaban os nomes das localidades e rúas.

Agora, a esta serie de catastróficas erratas toca sumarlle un novo episodio. O da recente inclusión de placas numéricas no casco urbano, que tamén vén a sumarse a esta polémica. Aínda que inicialmente parecían ser un avance na modernización da sinalización da vila, moitos veciños fixáronse nos erros que, de novo, se repiten nas rúas. Véxase o caso da rúa San Antón, agora identificada nas placas dos edificios como «rúa San Antonio», sen respectar a forma orixinal en galego. Este tipo de equivocacións, que moi posiblemente sexan consecuencia do descoido, non só afectan á lingua, senón que tamén poñen en dúbida a correcta aplicación das normativas lingüísticas no municipio.

Pola súa banda, o alcalde, Gonzalo Louzao, afirma que tanto as placas como as sinais urbanas forman parte do mesmo proxecto, malia que a súa instalación sucedese en diferentes momentos. Por este motivo, afirma que no caso dos erros que xa se tiñan en coñecemento, o Concello trasladoulle á empresa a cargo da actuación que os subsanara, e fará o mesmo no caso de que se den a coñecer novas incidencias. «En canto estén as sinais novas cambiaranse polas que estaban en castelán» sostén o mandatario. Ademais, explica que non se trata de erros propiamente, senón dunha cuestión burocrática: «A empresa sacou os nomes do padrón municipal, que está desactualizado e no que aínda figuran os nomes previos á ordenanza de Normalización Lingüística, por iso tampouco podemos dicir que sexa culpa dela». De calquera xetio, Louzao manifesta que como alcalde: «O meu desexo é que os nomes estén en galego», e asevera que se subsanarán os erros que lle sexan notificados.

Suscríbete para seguir leyendo