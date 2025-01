Abre tres negocios en cuatro años en la 'milla de oro': «Apuesto por A Estrada»

Ramiro Cillero estaba ayer de estreno. El empresario estradense abría un nuevo negocio en la villa y lo hacía sin una gran inaguración. El sitio elegido, justo en entronque de la calle Calvo Sotelo con la Justo Martínez, le asegura el mejor escaparate posible para darse a conocer entre los vecinos de A Estrada. Cillero sabe bien la importancia de apostar por un sitio en el corazón de villa, ya que es el tercer negocio que monta en esta calle peatonal, conocida como la milla de oro estradense, en los últimos cuatro años. Aprovechamos este estreno para preguntarle sobre el debate que se ha generado en los últimos días en A Estrada en torno al estado actual y el futuro del comercio local.

«Cuando abrí Hola Mobi en la parte de arriba de la Calvo Sotelo, entre Justo Martínez y la Farola, esta zona era una pena. Casi no había nada abierto. Mirabas desde la Justo Martínez hacia abajo y lo veías todo lleno de tiendas y de allí hacia arriba, casi nada», recuerda. «Abrí en el mes de marzo del año 2021, en plena pandemia. El proyecto lo había empezado a mirar sin embargo meses atrás, buscando una franquicia y un bajo. Quería que estuviese en esta calle pero los precios que pedían por un alquiler eran una locura y más en ese momento. Yo negocié a la baja y aceptaron. A partir de mí comenzaron a abrir el resto de tiendas y todos lo hicieron por el mismo precio que yo negocié. Todos los propietarios fueron entrando en razón y dándose cuenta de que los precios que se pedían eran demasiado. Pidiendo esas cantidades es muy difícil poder mantenerse. Eso permitió tranformar toda esta zona de la Calvo Sotelo. Ahora mismo no cambio esta ubicación por ninguna otra del pueblo».

Hola Mobi –que cambiará de nombre en breve para pasar a llamarse Estradmóbil– era el segundo negocio de Cillero en A Estrada después de abrir su agencia de seguros, Estradsegur, en el año 2018 en la Plaza del Mercado. En su tercer negocio, de nuevo en la parte alta de la Calvo Sotelo, dio el salto a la hostelería, juntándose con Miguel Areán para abrir A Lacena de Chucha. Fue en abril del 2023. Ahora apuesta por dar un nuevo salto, en esta ocasión al mundo de la energía, con Iberdrola.

Con cuatro negocios abiertos en pocos años y todos ellos en diferentes sectores, Cillero no tiene pelos en la lengua al meterse en el debate de moda en A Estrada. «No es que esté a favor ni en contra de los comentarios que se escucharon en los últimos días», afirma en relación a las declaraciones realizadas por el responsable de Brawin Burguer, que cerró su negocio en A Estrada, así como del edil Óscar Durán o del líder del SOE, Luis López. «Conocía bien el negocio de Brawin y creo que no fue bien llevado. Empezó mal. Los trabajadores no estaban bien formados, les faltaba material... y si empiezas mal, acabas mal. Ese negocio, bien llevado, podría haber triunfado. Que diga que está muerto el pueblo, no estoy de acuerdo. Es cierto que ahora se nota que a partir de las ocho y media o nueve, la gente desaparece de las calles. Creo que es algo endémico desde la pandemia. Antes se veían pandillas por ahí y ahora no las hay».

Cillero lamenta también otras tendencias que afectan directamente al comercio. «Me enervo cuando veo seis o siete furgonetas de reparto a domicilio todas las mañanas. Yo apuesto por A Estrada y creo en este pueblo pero en este sentido hay que apelar a la sensibilidad de todos. Ponemos servicios al alcance de todos para no tener que ir a buscarlos a Santiago y luego los compramos por internet. Si no apostamos todos por A Estrada esto no tiene sentido. Los comerciantes, hosteleros y empresarios nos jugamos nuestro patrimonio para ofrecer un servicio y también estamos dando trabajo a muchos vecinos. No apostaría así si creyese que el pueblo está muerto. Solo hay que ver la calle peatonal durante el día, totalmente llena de gente», argumentó.

En cuanto al cierre negocios, Cillero considera que habría que analizar cada caso y cada situación. «Cada uno sabe lo qué tiene que hacer con su negocio. Yo siempre fui dando pasos pequeños con mis negocios. Consolidándolos poco a poco y adaptándome a lo que la gente necesitaba. Brawin estaba en buen sitio y creo que era un negocio que tenía posibilidades pero no cerró por culpa de A Estrada», afirmó el empresario.

Ramiro Cillero, ayer, en la sede de su nuevo proyecto. / Bernabé/Javier Lalín

«Prefiero estar en la calle peatonal aun sabiendo que el precio es más alto»

Estar en la calle Calvo Sotelo tiene para Cillero una desventaja sobre otras calles de la villa, el mayor precio del alquiler, pero considera que compensa. «Creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo con la peatonalización. Antes podía haber opiniones de todo tipo pero ahora no hay duda de que fue un acierto. Cuando abrí HolaMobi me costó pero con la ubicación y el trabajo que hicimos, ya estamos consolidados. Es una tienda de referencia en la villa en temas de fibra óptica. La Chucha teníamos claro que queríamos esa ubicación, que era la perfecta, y ahora para Iberdrola, también. Yo prefiero estar en esta calle peatonal aun siendo conciente de que el precio es más alto. Estar aquí te da presencia y visibilidad. Eso no quita sin embargo que tengas que hacer un trabajo para llegar a los clientes», argumenta.

Su nueva aventura es con Iberdrola. «Es una de las mayores empresas de España y vienen aquí porque tienen el proyecto de abrir oficinas presenciales en localidades de más de 10.000 habitantes. Se dieron cuenta que en los pueblos como este no funciona la venta por teléfono y menos en Galicia. Fueron ellos los que me llamaron y me presentaron el proyecto. Quería abrir la oficina aquí, donde la gente nos vea. Es pequeña, para dos puestos de trabajo, pero suficiente. Abrimos hoy y solo por la mañana ya firmamos varios contratos».