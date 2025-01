Hasta 20 horas sin luz en A Estrada y el Ulla anega las Insuas de Gres

Tras la tempestad, no vino la calma. Al contrario: Herminia siguió ayer con aguaceros (eso sí, menos intensos que el domingo) y rachas de viento en las comarcas, que alcanzaron los 83,7 kilómetros por hora en Forcarei, por ejemplo, y que intensificaron la labor de servicios municipales y de emergencias desplegada ya durante la tarde del domingo. Retirada de árboles en vías de comunicación, así como de chapas de tejados que amenazaban con desprenderse y achiques de agua fueron las tareas más comunes en la jornada. A media mañana de ayer, estaban afectados por cortes de luz unos 60 vecinos de Lalín, 110 en Vila de Cruces y en torno a 400 en A Estrada, donde el suministro eléctrico estuvo suspendido durante 20 horas. Minutos antes de las 19.00 horas, quedaban en A Estrada 130 hogares afectados por cortes de luz. En Rodeiro, vecinos de Xabalde y Melide, en la parroquia de San Salvador de Camba, estuvieron 14 horas sin luz por la caída de dos postes. Naturgy solventó el percance con la colocación de dos generadores.

Restos de la chimenea en la cocina de Donramiro.

Sin salir de Deza, en Lalín Emerxencias se trasladó a la casa de Donramiro en la que el domingo por la noche se desprendió la chimenea, para apuntalar las vigas. Tuvieron también que recolocar contenedores, sinaléctica derribada por el viento y retirar ramas en algunas vías de comunicación. En Silleda, tras el trabajo de la Policía Local durante el domingo, en tareas de apoyo a otros cuerpos como los Bombeiros de Deza e Tabeirós-Montes, los equipos municipales de trabajo de Vías e Obras y de Xardinería se encargaron de cortar árboles en Lamela, Chapa, Cira, Moalde o Toxa. El Concello informa además de desprendimientos en localidades como Cervaña, Refoxos y Cortegada. Los trabajos continuarán en los próximos días, tras atender las incidencias más urgentes.

Emerxencias apuntaló el hueco de la chimenea. / GES Lalín

Las rachas de viento en Silleda afectaron a contenedores de basura, algún cartel de obra que se retiró por precaución pero sobre todo a las chapas del tejado de varios edificios. Así, los Bombeiros de Deza por la mañana retiraron chapas a punto de caer a la vía pública en las calles Castelao, Emilio Alonso Pa y Trasdeza. Por la tarde, tuvieron una intervención similar en un edificio de la rúa Rosalía de Castro, en Lalín. Fue precisa la intervención de este servicio para retirar un árbol que cortaba la EP-6503, que comunica Siador y Silleda y, ya en Vila de Cruces, limpiar tierra desprendida sobre la pista que enlaza Camanzo y Frieira. También en Silleda, la caída de un poste de teléfono en el acceso a Regueira desde Trasfontao, en la parroquia de Ponte, impedía desde mediodía la circulación. Los gerentes de algún que otro negocio en un bajo tuvieron que afanarse ayer en achicar agua.

Luis Taboada, en el área recreativa de A Carixa. | Bernabé/Javier Lalín

Y ya que les hablamos de Vila de Cruces, las intensas lluvias del domingo y, en menor medida, las de ayer, provocaron que el Ulla se desbordase a su paso por las Insuas de Gres y cubriese el Campo do Río, ya al otro lado del puente. El Deza no llegó a hacer lo mismo en el área recreativa de A Carixa, pero un riachuelo que sí pasa por la zona de parrillas estuvo apunto de salirse de su cauce. El alcalde, Luis Taboada, y su concejal de Obras, Juan Carlos Rodríguez, visitaron la zona para ver desperfectos. Protección Civil de Vila de Cruces, que extendió sus intervenciones el domingo hasta la una de la madrugada, repasó ayer varias vías de comunicación. Meteogalicia no ofrece datos del aforo del Ulla en Cruces, sino en Santiso, pero sí nos permite consultar el Arnego en Agolada y el Deza en Silleda. El domingo, el Arnego alcanzó un nivel máximo de 3,084 metros, pero ayer superó la cifra, hasta los 3,127. Su caudal máximo, que es el volumen de metros cúbicos que pasa por un determinado lugar en un segundo, estaba ayer en los 94,087. ¿Son altas estas cifras? Pues sí, si tenemos en cuenta que el sábado, antes de la borrasca, el nivel del Arnego estaba en 1,6 metros (la tercera parte) y su caudal, en los 13,265 metros cúbicos por segundo, así que ayer se multiplicó por 7.

Acceso cortado en una aldea de Ponte. | David Frade

Peor, mucho peor, ha sido la crecida del Deza, y si no se desborda es porque discurre bastante más encajonado que el Ulla. En la estación de aforo de Silleda, el río alcanzó ayer un nivel máximo de 5,285 metros, más del doble de los 2,235 del sábado, y su caudal se disparó a los 320,163 metros cúbicos/segundo, es decir, 11 veces más del día anterior a la llegada de Herminia, con 28,737.

Muro caído en A Estrada.

En A Estrada la fuerza de Herminia también se hizo notar, y aunque las lluvias fueron más leves que durante la jornada del domingo, este lunes fue un día de abundante trabajo para los efectivos del Servizo de Emerxencias, que incluso necesitaron personal de refuerzo. De hecho, el concello estradense fue el segundo municipio de la provincia de Pontevedra con mayor número de incidencias después de Vigo.

Árbol caído en Lalín. | Emerxencias

En total fueron 47 las salidas que realizaron efectivos del servicio municipal a lo largo del día e incluso durante la madrugada del domingo para el lunes. Como suele ocurrir en ocasiones de fuertes temporales, las zonas más afectadas son las áreas rurales, y dentro de ellas la mayoría de las intervenciones llevadas a cabo ayer tuvieron que ver con la eliminación de árboles caídas de la vía pública por obstaculización al paso. Con todo, también se atendieron anegamientos de agua y alguna que otra chapa suelta en las fachadas y tejados de edificios.

Corte de árboles en A Estrada. |

Asimismo, Asimismo, también se experimentaron cortes en el suministro eléctrico tanto en el casco urbano como en el rural. Concretamente, una avería que tubo lugar en la Avenida de Pontevedra el domingo a las 19.40 horas no se solucionó hasta el lunes pasadas las 16.30 horas, dejando a los vecinos de esta calle estradense sin suministro eléctrico por más de 20 horas. De cualquier modo, según los Servizos de Emerxencias, las consecuencias de Herminia no fueron más graves que las de otros temporales similares.

El Campo do Río, anegado por la crecida del río Ulla. | Alfredo Rodríguez Arteaga

La situación no fue diferente en Forcarei, donde los agentes de Protección Civil también trabajaron arduamente tanto el domingo como ayer, aunque sin tantas incidencias como en el municipio vecino. Las salidas más frecuentes estuvieron relacionadas con árboles en la vía pública, aunque los vecinos de O Rego, en Soutelo de Montes, también alertaron de la inundación de la calle debido a la saturación de sumidero.