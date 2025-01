Tres lalinenses no Día da Ciencia en Galicia

Segundo a información recollida na Real Academia de Ciencias (RAGC), o Día do Científico Galego foi unha iniciativa do catedrático Ernesto Viéitez Cortizo, presidente desta entidade desde 1983 ata 2013, sendo el o que propuxo no ano 2006 ao Pleno da Academia a posibilidade de establecer, de forma anual, un recoñecemento aos investigadores, ben fora nados en Galicia, ou nados en calquera outra parte do planeta pero que desenvolveran a súa carreira científica en Galicia, contribuíndo desta forma ao incremento do coñecemento e a innovación de maneira destacada en tódalas áreas da ciencia.

Enrique Vidal Abascal.

O primeiro científico nomeado foi Enrique Vidal Abascal, no ano 2008; no ano 2011 foi declarado científico do ano Ramón María Aller Ulloa; e este ano, con motivo do bicentenario do seu falecemento, foi elixido, moi merecidamente, José Rodríguez González, coñecido como O Matemático Rodríguez ou de Bermés.

Ramón María Aller Ulloa.

Desde o ano 2014, foille cambiado o nome anterior a esta proposta de Viéitez polo actual, Día da Ciencia en Galicia. O cambio foi promovido para a inclusión da muller a hora de falar da ciencia e da tecnoloxía. Esta iniciativa tan encomiable de homenaxear cada ano a unha persoa do mundo da ciencia vai pola 17ª edición e foron nomeados por esta orde: Vidal Abascal, Parga Pondal, Cruz Galléstegui, Aller Ulloa, Casares Rodríguez, Jerónimo Feijoo, Iglesias Iglesias, Alvariño González, Ribas Márqués, Merino y Román, Fontán Rodríguez, Batuecas Murugán, Comerma Batalla, Fernández de la Vega, Rof Codina, Colmeiro Penido e Rodríguez González.

Os lalinenses estamos moi orgullosos dos nosos científicos recoñecidos e tamén auguramos que outros investigadores serán considerados, co paso dos anos e unha vez analizada e valorada súa traxectoria. Desexamos que tamén poidamos homenaxear a Wenceslao Calvo Garra, merecedor deste recoñecemento polas súas investigacións en temas relacionados coa medicina. En 2024, desde a RAGC, o Concello de Lalín, as consellería de Educación e Cultura, a Universidade de Santiago e o Consello da Cultura Galega desenvolveron un programa de gran envergadura, para poñer en valor a figura do descoñecido Matemático Rodríguez, mediante conferencias e exposicións en cidades galegas.

Exposición aberta

Rematou o ano 2024 coa exposición José Rodríguez. O Matemático de Bermés, situada na entrada do novo concello de Lalín, onde permanecerá aberta ata o 28 de xaneiro, sendo visitada especialmente polos alumnos dos colexios que o solicitaron, asociacións e tamén polo público en xeral, chegado de distintas localidades de Galicia. Moitas das persoas que tiveron o gusto de gozala non quedaron indiferente ante a figura do ilustre matemático, xeodesta e astrónomo, con grandes inquietudes na ciencia da mineraloxía e na xeoloxía que o levarían a permanecer varios anos da súa vida activa recorrendo varios países europeos para formarse, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia e o derradeiro viaxe a Portugal. Non sen razón, don Ramón María Aller, que fixo a súa primeira biografía, afirmaba que Rodríguez «foi un perpetuo estudante» e «un perpetuo viaxeiro e explorador».

Hoxe, vaise coñecendo a figura do científico grazas a outros investigadores, como Filgueira Valverde, José Ángel Docobo, Paz Andrade, Sampayo e o lalinense Armando Vázquez –familiar e veciño do Matemático de Bermés–, que afirmaba nun artigo do Descubrindo: «Fue un raro genio de las matemáticas, la geodesia y la astronomía que había estudado ciencias solo por libre». O matemático e investigador Iván Fernández Pérez recopilou dous artigos que Rodríguez publicara en revistas europeas, un na alemá Zeitschrift für Astonomie e outra na francesa Annales de Chimie et de Physique. A última gran achega fíxoa Carmen Villanueva, cunha tese doutoral sobre José Rodríguez, poñendo en coñecemento de todos o lugar exacto onde foi enterrado o seu corpo e outros detalles importantes da vida e obra do Matemático.

Dimensión internacional

Destacou este sabio lalinense por ser o primeiro científico galego en atinxir unha dimensión internacional. Participou na expedición que ía na procura da definición do metro como unidade de medida universal e fixo bo uso da nova medida no ano 1806 cando formou parte da comisión franco-española para realizar a medición do arco meridiano entre Barcelona e Formentera. Executou medicións xeodésicas para situar o KM 0 de Galicia, concluíndo que era en Bermés. Reafirmouse na teoría de Newton. Foi mestre de gran influencia nos traballos realizados polo científico Domingo Fontán, alumno máis sobranceiro, que grazas aos instrumentos adquiridos en Europa (teodolito), libros de texto e as leccións recibidas de Rodríguez, fixo o levantamento da carta xeométrica de Galicia entre 1817-1833. O Museo Municipal Ramón Aller ten un exemplar desta carta, que está sendo obxecto numerosas visitas dos alumnos que acoden cada día á exposición.

O Matemático de Bermés destacou polo seu interese en aprender e, á súa vez, transmitir eses coñecementos á súa patria, para contribuír ao progreso, fomentando a creación dunha universidade central e con seccións de ciencias, transmitindo o que el mesmo estaba observando nos países europeos que visitaba. Daba conta na súa correspondencia da maneira de traballar e investigar nas universidades europeas e o gran servizo que había para o alumnado a través das bibliotecas co préstamo de libros para levar ás súas casas.

Convite á veciñanza

Convidamos aos veciños e veciñas da comarca que non demoren en visitar esta exposición, que nos fará máis coñecedores da vida e obra do ilustre Matemático de Bermés, o investigador galego máis internacional de tódolos tempos, que pretendeu que a Universidade de Santiago do primeiro cuarto do século XIX estivera a altura das de Francia, Alemaña ou Inglaterra, países que contaban con grandes tratados de física e matemáticas e medios de observación e medición avanzados. José Rodríguez compraba aparellos astronómicos e libros de física e matemáticas que enviaba a Santiago, dotando así dos medios necesarios para a ensinanza das ciencias na universidade da que el formaba parte. O seu afán permanente de instruírse fixo que poucos anos impartira clases de Matemáticas Sublimes en Santiago, pero a súa pegada foi moi importante.

Nos últimos anos da súa vida formou parte nas Cortes como deputado por Galicia no Trienio Liberal (1820-1823), sendo membro de varias comisións, entre as que destacou a de Pesos e Medidas, difundindo así o sistema métrico decimal. Exerceu de director do Observatorio Astronómico Nacional de Madrid e profesor de astronomía. Grazas a el contamos cunha das mellores coleccións de mineraloxía, que podemos visitar no Museo das Ciencias da Universidade de Santiago. Morreu o 30 de setembro de 1824, vivindo a vida como pensaba.