Volver a formar medio siglo después

El Bar Andalucía fue testigo este viernes de un reencuentro cargado de emoción, viejas aventuras y muchas memorias. Un grupo de antiguos compañeros de la zona de A Estrada que realizaron el servicio militar obligatorio en el año setenta y cinco, en los cuarteles de San Fernando, en la base de Parque y Talleres de Pontevedra, celebraron una reunión muy especial medio siglo después, tras mucho tiempo sin contacto.

El servicio militar se desarrolló en unas instalaciones que ya no existen a día de hoy. Uno de los cuarteles donde convivían los reclutas está ahora ocupado por la Facultad de Bellas Artes, en la Alameda de Pontevedra. «Es curioso ver cómo han cambiado los lugares que marcaron una etapa tan importante de nuestras vidas», comenta con emoción uno de los participantes.

La formación que recibieron en aquellos años iba más allá del estricto entrenamiento militar. Muchos de ellos aprendieron allí oficios como mecánica, chapistería o conducción, mientras que otros estudiaron primero en Madrid en la Escuela de Automovilismo del Ejército, una institución de gran nivel nacional que ofrecía una educación integral. Allí, todos estos hombres aprendieron habilidades que no solo les sirvieron durante el servicio, sino que también les abrieron puertas profesionales más adelante en empresas de la talla de Citroën, Iberia o Pegaso.

Los que salen en la fotografía son: Luis Magariños Camino, Ramiro Martínez Pereiras, J.M.Chao Durán, Bernardino Sieiro Souto, J.L. Velay Casacallar, J.L. Sada Rodriguez, Santiago Caramés Chao, Arturo García Abelleira, Antonio Carbón Terceiro, Jose Antonio Gracia Besteiro y Waldino Chicharro Riveiro. «Queremos localizar a más compañeros para tratar de hacer un encuentro aún más grande», declaró este último, que fue uno de los principales organizadores de la juntanza.

Aunque cuando se les pregunta por alguna anécdota no quieren dar muchos detalles, las miradas cómplices y las sonrisas no dejan de asomar evocando el pasado. «Que te cuenten lo de la Sala Paraíso», dice uno de ellos, a lo que otro confiesa «no, eso no se puede contar, que nos echan», añade otro entre risas generales. Queda claro que el espíritu de camaradería que los unió hace ya cincuenta años aún sigue vivo, y aunque este fue el primer reencuentro, está claro que no será el último.