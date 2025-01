El PSOE acusa al PP de «atacar a la mitad de los dezanos» al rechazar el ‘Ómnibus’

Los socialistas de Deza mostraron ayer su profundo rechazo al voto contrario del Partido Popular, junto a Junts per Catalunya y Vox, al Decreto Ómnibus en el Congreso de los Diputados. En palabras de la diputada y alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, «supone un ataque directo a más de la mitad de la población de una comarca en la que un tercio es pensionista y en la que la base social la conforman familias y trabajadores que verán como medidas fundamentales del escudo social quedan paralizadas».

En un encuentro con militantes en Silleda en el que también participaron el exalcalde Manuel Cuiña, el regidor de Rodeiro, José Luis Camiñas, o la secretaria general del PSOE de Lalín, Alba Forno, entre otros, Pena explicó que la caída de este decreto supondrá que no se revalorizarán las pensiones en un 2,8%, por lo que los 11.300 pensionistas de la comarca dejarán de ingresar casi 4 millones de euros hasta final de año. Conminó al PP a explicar «por qué le va a quitar 27 euros de media al mes a los pensionistas de Silleda, Rodeiro, Lalín, Vila de Cruces, Agolada o Dozón». Indicó que también se cancelan medidas como el incremento del 7% en el Ingreso Mínimo Vital, que perciben millares de personas en la comarca, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y los descuentos en el transporte, que afectan de manera directa a la clase trabajadora y a la juventud, especialmente a los estudiantes.

Pena afirmó que «la postura destructiva del PP, basada en el no por el no, no hace más que castigar a la población más vulnerable». En Deza, donde aproximadamente un tercio de la población es pensionista, este voto en contra, subrayó, «es especialmente destructivo». Además, la provincia de Pontevedra dejará de ingresar 250 millones de euros en entregas a las comunidades autónomas, poniendo en riesgo la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia. La parlamentaria reclamó a los miembros del PP comarcal con representación en las Cortes que expliquen el voto contrario a la revalorización de las pensiones y al resto de medidas sociales, «porque nuestros vecinos merecen saber por qué decidieron darles las espaldas frenando unas medidas que supondrían una mejora directa en sus vidas».

Finalmente, Pena subrayó la necesidad de desmentir los bulos difundidos por el PP sobre este decreto. «Al contrario de lo que aseguran, el texto no incluía ninguna medida que supusiera una subida de la luz o de los alimentos, sino que estaba centrado casi exclusivamente en medidas sociales», sostuvo. El argumento del «palacete del PNV», apostilló, es «completamente banal, ya que se trata de devolverle a los nacionalistas vascos lo que ya era suyo y que estaba comprometido por los gobiernos de Aznar o de Rajoy».

Camiñas y Forno

Para el alcalde de Rodeiro, el PP actúa «con absoluta irresponsabilidad» al tumbar el escudo social incluido en el Ómnibus. «Resulta un ejercicio de salvajismo ver a Feijóo y a Rueda intentando sacar rédito electoral –dice Camiñas–, mientras miles de personas afrontan con angustia los próximos meses debido a esta decisión». Asegura que Feijóo antepone sus intereses partidistas a los de las personas, demostrando que carece de proyecto real para España y que su único objetivo es «derrocar el gobierno de Sánchez, a toda costa, tras no lograrlo en las urnas». «Es un comportamiento irresponsable que castiga a la mayoría social», declaró.

Alba Forno aludió a la falta de sentido del ridículo de Feijóo «cuando intenta echarle las culpas de que no suban las pensiones a los que votaron a favor de la subida». La edila lalinense ve «totalmente incoherente» que el PP demande ahora que se presenten decretos por separado para apoyarlos, «cuando acaban de votarlos en contra». A su juicio, «dejan claro que su rechazo no responde a un análisis serio y responsable de las propuestas, sino a una actitud destructiva por el mero hecho de oponerse al gobierno».