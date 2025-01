Lalín recupera as súas alvarizas con este novo roteiro

En Roteiros de Lalín recibimos encantados unha nova encarga procedente de David Liñares co gallo da IV Feira Internacional de Apicultura. Tratábase de realizar unha nova andaina polas alvarizas do noso concello distinta á realizada, con grande éxito, por certo, nos tres anos anteriores na parroquia de Vilatuxe.

Botamos man do libro Alvarizas da Terra de Deza e a Serra do Candán, do que é autor Jesús Taboada Martínez e que foi publicado polo Seminario de Estudos de Deza no ano 2023. Sen ir máis lonxe, escollemos as seis primeiras alvarizas do catálogo situadas na parroquia de Catasós, porque tiñan certa proximidade entre si e pensamos que poderiamos buscar un itinerario a través de camiños que pasasen a carón de todas elas. As fichas destes apiarios inclúen a súa exacta ubicación contendo as coordenadas para localizalas nos mapas e no terreo cun GPS.

E alá fomos ao monte e non sen certa dificultade atopámolas. Quedamos marabillados especialmente coas que están abaixo da aldea de Torguedo, pois son realmente extraordinarias e, sen dúbida, auténticos monumentos etnográficos. Están feitas en pedra seca e encóntranse en bastante bo estado de conservación a pesares de non estar en uso. Conservan íntegro todo o muro perimetral e case todo o beiril. Son auténticos castelos de pedra para gardar as colmeas e protexelas do oso e das múltiples ameazas que se puideran presentar.

Pero existía un problema. Para facer o percorrido deseñado era necesario cruzar o río Asneiro en dous puntos. O primeiro deles está na vella ponte de pedra existente no lugar coñecido como Pozo Negro, preto da captación de auga de Lalín. En canto ao segundo lugar, non atopamos nos mapas nin físicos nin dixitais o paso que precisabamos. Decidimos buscalo sobre o terreo e foi na segunda exploración da zona onde atopamos unha fermosa levada de auga abandonada que cruza o río e solucionamos a cuestión.

A condución ten tres arcos feitos en formigón e paredes en pedra de cachotería. A canal é de ladrillo e cemento pero está naturalizada polos musgos e a vexetación. Os arcos arrancan de apoios que parecen ter servido anteriormente para unha pontella. Certamente trátase dunha interesante obra hidráulica produto da arquitectura popular.

Preguntamos á xente coñecedora da zona por esta levada de auga. Os relatos apuntaron á familia Froiz de San Fiz da Xesta. Contactamos con eles e relatáronnos que esta levada foi promovida por Perfecto Froiz Fernández. O obxectivo da obra hidráulica era a captación de auga nunha represa e a condución da mesma ao prado da Pinguela, río abaixo, pois este enorme pastizal grazas á levada tería herba verde todo o ano.

Perfecto Froiz e a súa irmá Socorro / FDV

Naqueles tempos da primeira metade do século XX estaba a facerse a obra do ferrocarril e a parroquia da Xesta e outras próximas estaban cheas de actividade. Perfecto Froiz, posiblemente, chegara a acordos cos operarios e capataces para facer melloras na súas propiedades como, por exemplo, a represa do Muíño de Froiz e tamén esta levada.

Aparcería

Perfecto Froiz Fernández adicábase á aparcería. A aparcería é unha figura propia do Dereito Foral Galego. Trátase dun contrato entre dúas persoas. Unha delas pon as propiedades e cede o disfrute das mesmas á outra parte para que as traballe. Os froitos e rendementos que se obteñan repártense logo entre ambos na proporción que se acordase. O obxecto do contrato pode ser fincas, gando e incluso un lugar acasarado.

Así, a construción da levada da que falamos, estaría motivada posiblemente para aumentar o rendemento da produción gandeira conseguindo que o enorme prado da Pinguela, da súa propiedade naquel momento, teña pasto todo o ano. Este mesmo sistema de cesión de bens a cambio de parte do produto, sería empregado no Muíño de Froiz, que Perfecto Froiz ampliou. Perfecto era fillo de José María Froiz Puga, que foi avogado e secretario do Xulgado Municipal de Lalín entre os anos 1885 e 1918. Foi o maior de cinco irmáns, dous deles foron curas, outros estudaron, pero Perfecto quedou a cargo das propiedades e da facenda da familia.

Roteiro o día 2

O Roteiro das Alvarizas de Catasós que faremos o domingo día 2 de febreiro cruzará o río Asneiro por esta fermosa levada. Ademais pasará polas Fraga de Quiroga, seis alvarizas, a capela de Puxallos, a mámoa do Coto do Correlo e paraxes de gran beleza natural. A inscrición está aberta en www.roteirosdelalin.gal.