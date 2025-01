As lecturas dos devanceiros

É doado comprender que a historia da lectura estivese sempre subordinada ao grao de alfabetización da poboación, á disposición de libros e tamén á decisión persoal de dedicarlle tempo coa conseguinte renuncia a outras actividades quizás máis gratificantes; en resumo, considéranse lectoras aquelas persoas que dominan a lectura comprensiva, e dispoñen de libros aos que dedican parte do seu tempo. Dispoñemos de datos estatísticos para a época na que viviron os nosos bisavós. Así, no Censo de 1860 en Galicia consígnase que tan só o 37% dos varóns sabían ler, reducíndose esta taxa nas mulleres deica un mesquiño 6% pola razón de que moi poucas nenas asistían á escola. Ben é certo que aquel escuro panorama ilumínase un tanto no concello estradense -e de modo especial no val do Ulla- onde as cifras acadan un 45´7 e un 8 porcentual, respectivamente. Pero nada informa aquel censo dos hábitos lectores, de modo que cómpre acudir a fontes indirectas para realizar unha achega a este aspecto. E para iso contamos coa inestimable contribución dun libro senlleiro, auténtico monumento etnográfico ateigado de información en torno á vida cotiá, usos, costumes e mentalidades da comarca estradense; referímonos a Aventuras de Alberte Quiñoi, de Manuel García Barros, Ken Keirades, relato fidedigno dun tempo e dunha terra que el reconstruíu ao fío da súa prodixiosa memoria coa intención de consignar, a modo de notario, as principais claves da vida rural dos estradenses entre 1876 e 1930, aproximadamente. E abofé que o logra porque o verismo etnográfico e antropolóxico da novela intercalado de continuas referencias cronolóxicas e culturais contribúen eficazmente ao coñecemento do entorno vital daqueles nosos bisavós.

Cómpre antes aclarar que no tempo do que falamos -último terzo do século XIX, aproximadamente- e ata ben entrado o século XX, perdurou o que podemos denominar «modelo lector de transición», ou lectura indirecta, mediante a que unha persoa lía en voz alta e outros escoitaban, así era porque escaseaban as persoas letradas e tamén os libros. Velaquí un recurso solidario e maravilloso que permitía aos analfabetos acceder á cultura letrada, á información e ao mundo da literatura. Así sucedeu na meirande parte da historia da lectura: no decurso dos séculos o número de escoitantes superou moi abondamente o de lectores directos. Así falaba o Quiñolas, trasunto literario do propio Manuel García Barros: con frecuencia, en ocasión de atoparse a carón do lume, namentres as mulleres fiaban e os rapaces esfolaban as castañas, o patronciño que sabía ler sentaba nun tallo, impoñía silenzo ós rapaces e escomenzaba a ler… Había lectores individuais, naturalmente, ao xeito de hoxe, pero era aquela unha actividade limitada a uns poucos e escolleitos individuos que dispuñan de bibliotecas privadas ou doado acceso ás públicas; membros ilustrados da burguesía, estudiantes, estamento eclesiástico e docente, elites urbanas, persoal da administración do Estado e pequenos fidalgos, moitos deles instalados na aldea, como sucedía naquel tempo no que A Estrada era apenas un xermolo do que hoxe é. Así, García Barros pon en boca do Quiñolas: Emporiso na aldea había libros. En cada parroquia había unha ou dúas casas de señores que, se cadra, tiñan boas librerías. Parece que o noso autor coñecía a biblioteca de Dionisio, Marcial e Serxio Valladares en Berres e poida que frecuentase a dos señores do pazo de Cervela na propia parroquia de Callobre.

Os libros, aqueles vellos libros de tapas de coiro e cartón desgastadas polas mans de varias xeracións, pertencían á casa como da casa eran o pote, a artesa e as camas: se lles cadraba collían uns libros que estaban esquecidos, metidos nunha viga ou sobre a táboa do alzadeiro…Moitos deles chegaran de América con algún emigrante retornado; tamén nas feiras se compraban cantares impresos, romances e coplas de cego, O Zaragozano -que se edita desde 1840- O gaiteiro de Lugo, as coplas de Margarita Cachuela e Farruco o preiteante galego, lunarios, pronósticos do tempo e calendarios con chistes sen esquencer os popularísimos Contos de Calleja.Tamén da vila ou da cidade adoitaban traerse diarios, Ken Keirades cita A Gaceta de Galicia e O Imparcial, que traían noticias da Guerra de Melilla, alá onde tanta mocidade galega deitou o seu sangue. A escola era o máis importante ámbito de alfabetización e contacto coa cultura letrada. Os nenos, lémbranos O Quiñolas, aprendían as primeiras letras nos Silabarios, Cartillas, o Catón de San Casiano e despois memorizaban o Catecismo da doutrina cristiana de Gaspar Astete. Como libro de lectura menciónase na novela o Juanito. En ocasións a falta de libros suplíase con procesos, documentos manuscritos que había en todas as casas.

As devocións tiñan a súa propia literatura; así na novela menciónanse varios daqueles libros, que adoitaban lerse en determinadas ocasións (antes de comungar, exame de conciencia, oracións para a boa morte ou para alonxar os trebóns), e tempos litúrxicos: eran, fundamentalmente, Áncora de Salvación, O Compañeiro cristiano e tamén Xardín florido da alma, que non faltaban en case ningunha casa. Eran popularísimas tamén as estampas con oracións e inxenuos gravados de santos que adoitaban pegarse nas paredes.

Desde o punto de vista da ortodoxia católica os libros clasificábanse en «bos», aqueles que contaban co correspondente permiso eclesiástico; libros «malos», os que carecían daquel requisito e «prohibidos», aqueles que ocultaba o manto negro da censura e estaban, ademais, incluídos no Indice de libros prohibidos. Os párrocos mantiveron neste aspecto unha actitude de permanente alerta e vixiancia que exercían desde o púlpito e o confesionario, reservándose a facultade de negar a absolución aos fregueses que amosasen graves desviacións da doutrina como a lectura daqueles últimos libros, pecado no que, por causas doadamente comprensibles, poucas veces incorrían os nosos labregos. Con todo, houbo persoas de espíritu crítico e aberto, librepensadores ou mentes curiosas que buscaron resposta ás súas inquedanzas intelectuais fóra do restrinxido marco dos libros canónicos. Un deles foi García Barros, que pon en boca dos seus personaxes frases como saber dudar é o principio da sabeduría ou os libros prohibidos tamén hai que lelos, e incluso se atreve a retar a autoridade eclesiástica cando expresa na súa novela que o Quiñolas, malia a expresa prohibición do seu cura, tiña o costume de comprar na vila (A Estrada) As dominicais, serie de conferencias sobre a educación feminina que abordaban de maneira clara, sinxela e desenfada aspectos como a vida conxugal, a influencia da muller na sociedade ou o sufraxio feminino. Estas actitudes críticas contra o poder establecido manifestaban non só o pensamento do autor senón tamén a mentalidade liberal que impregnaba certos sectores campesiños e que se manifestaría explicitamente nos episodios revolucionarios, como o gran motín labrego do 1870 na Estrada, e os movementos agraristas.

Os labregos estradenses da segunda mitade do século XIX buscaban na lectura información e divertimento que atopaban en contos e novelas populares como Bertoldo, Bertoldino e Cacaseno, con infinidade de reedicións ao longo dos séculos; coplas como, O crime das dúas pesetas ou Na ponte de Alcolea. Pronósticos, diarios, aínda que fosen atrasados; calendarios e libros de devoción viñan colmar abondo a súa escasa demanda lectora. Aventuras de Alberte Quiñoi, o universo rural daquel tempo cabe neste libro senlleiro de obrigada lectura.

