La «obsesión» enciclopédica de Casalderrey

Severiano Casalderrey es un docente enamorado de lo que hace y que tiene en la música clásica y el cine sus dos grandes pasiones. Su último éxito como melómano tiene que ver con su colaboración en una de las más prestigiosas revistas españolas dedicadas a la música clásica. Se trata de «un nuevo logro que me ha hecho mucha ilusión. En este caso, se trata de la presencia de un texto mío en la Revista Ritmo, una de las publicaciones nacionales más prestigiosas sobre música clásica. De hecho, se trata de la revista de música clásica más antigua de España, fundada en 1929, por lo tanto camino de su centenario», explica el profesor del IES Aller Ulloa.

Casalderrey recuerda que todo «fue una cosa bastante rocambolesca porque yo en principio le iba a hacer una especie de entrevista a esta chica (Raquel García Tomás), que es una compositora bastante famosa en el mundo de la música académica, pero para la revista Tempos Novos, que es la que suelo colaborar habitualmente». A partir de ese momento, este profesor pontevedrés afincado en Lalín se puso manos a la obra pero «en el proceso pensé en hacer un dos por uno, con una entrevista en gallego para Tempos Novos y otra en castellano para algún medio nacional. Yo conocía a gente que tenía algún contacto con Scherzo, que es otra revista importante, les pregunté y me dijeron que no, que en estos momentos no les interesaba. Me quedé con la mosca detrás de la oreja, entré en Ritmo y les mandé la propuesta a través de su correo electrónico. Y al final, fue para delante y ya ves», aclara.

Adolescencia

Lo cierto es que finalmente Severiano Casalderrey está viendo cumplido un sueño perseguido desde hace mucho tiempo. «Aunque parezca mentira, sigo esta revista desde hace casi treinta años, ya que mi pasión y obsesión enciclopédica sobre la música clásica se remonta a mi adolescencia temprana», dice sobre un prestigioso medio que fue galardonado en 2004 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura y que se edita en papel, en formato digital y también para Internet y dispositivos móviles.

En cuanto a la colaboración, supone una nueva entrevista realizada a la compositora Raquel García Tomás, manteniendo un encuentro con ella con motivo de su residencia junto a la Real Filharmonía de Galicia y el estreno de su última composición sinfónica titulada Ceci n’est pas une valse (2024). «Creo que el resultado ha sido muy interesante. Espero que se lea mucho, sobre todo por la posibilidad de conocer a Raquel, una de las compositoras más talentosas del actual panorama musical español. A ver si puedo repetir en el futuro con algún nuevo texto de este tipo», asegura.

Casalderrey no conocía en persona a la entrevistada «pero sí que la viera en los conciertos de la Filhamonía porque ya estuvo este año en junio. A raíz de querer hacerle la entrevista, me dirigí a la directiva de la orquesta que me puso en contacto con ella. Fue quedar y muy bien porque la chica es muy abierta y asequible. Raquel García Tomás tiene mucho mérito porque procede de una familia de barrio humilde de Barcelona y fue creciendo después de estudiar en Londres con becas, obviamente. Se fue construyendo su universo hasta hoy y llegó a ser Premio Nacional de Música y Premio de Cultura de la Generalitat» abunda un Severiano Casalderrey que aspira a seguir escribiendo en Ritmo.

Votación más amplia en los Premios Goya

Casalderrey es además un cinéfilo empedernido que también cumplió otro sueño como el de convertirse en miembro asociado de la Academia del Cine Español, un puesto reservado a todas aquellas personas que se dedican a la difusión del séptimo arte, y con voto en la designación de los Premios Goya. «De hecho, las votaciones secretas para los Premios Goya finalizaron ayer (por el jueves) a las 14.00 horas», recuerda el profesor del IES Aller, que también reconoce que apuró la jornada de ayer para visionar las últimas películas que le quedaban y así «poder votar con cierto criterio».La principal novedad de la edición 39 de los Goya es que ahora los asociados como Casalderrey, además de votar por la mejor película, en la segunda vuelta pudieron hacerlo en el resto de categorías del certamen cinematográfico español. «Creo que repartí muchos premios» asegura mientras declina desvelar el sentido de su voto. De todas formas, reconoce que La habitación de al lado, La estrella azul, Los destellos y Segundo premio fueron los trabajos que mejor sabor de boca le dejaron tras su visionado.En cuanto a los Oscar, Severiano Casalderrey está deseando ver The Brutalist, «porque todo el mundo habla de ella». Le encantaron Emilia Pérez y Aún estoy aquí, películas a la que les augura una grata ceremonia.