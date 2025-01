«El espíritu de Carlos sigue vivo en cada nota que tocamos»

-Ha asumido usted el cargo que deja Kike Vázquez como gerente del Obradoiro Carlos Barruso y también como miembro del patronato de la Fundación Cultural. ¿Ya lo echa de menos?

-Sí, para nosotros Kike fue un gran apoyo desde el principio. Cuando nosotros comenzamos con esto no teníamos ni idea de muchas cosas. No sabíamos cómo pedir dinero pero tampoco cómo gastarlo. Él sí que sabía porque tiene una experiencia tremenda en ese campo. Nosotros no sabíamos bien ni como funcionaba una Fundación. Lo bueno que tuvimos es que Kike es un profesional pero también es un amigo que nos dijo siempre lo que había. Hubo por ejemplo proyectos que planteamos y que él nos dijo que no eran posibles. Otros proyectos sin embargo cogieron fuerza gracias a su apoyo.

-Como Obradoiro tuvieron un buen inicio pero luego siguió un momento de dudas para ahora estar en su mejor momento.

-Recuerdo que tenemos un Whatsapp en nuestro grupo de la gerencia en el que decíamos que en ese momento solo teníamos tres matriculados. Sin embargo fuimos cogiendo gente. En octubre pasado se cumplieron cinco años del primer concierto que dimos. En aquel entonces seríamos unos trece músicos. En el último que hicimos éramos 45 músicos, más los que se sumaron en el homenaje final al maestro Carlos Barruso. También fuimos 45 personas al concierto que dimos en noviembre en Pontevedra, que fue un lleno total. Esto implica mucho trabajo y ponerle ganas.

-Hablábamos de Kike pero otra persona más clave todavía para el Obradoiro es Rubén Servide.

-Sin duda. Cuando Rubén se hizo cargo de la dirección era algo nuevo para él. Pero tiene algo muy bueno, que es una esponja. Todas sus experiencias las va acumulando y después las vuelca en la dirección de la Big Band. Gracias a eso sonamos como sonamos. Creo que él, al igual que todos los que estamos ahí, fuimos evolucionando. Esto asusta a muchos. Si tu gritas ‘Barracuda’ en una playa nadie se va a asustar pero si gritas ‘Tiburón’, todos van a salir corriendo. Si le hablas a la gente de música moderna todos lo ven bien pero si les hablas de hacer jazz, todos se asustan. Sin embargo, ese esfuerzo que hacen los músicos es algo que te acaba llegando. Meter 300 personas en nuestros conciertos es todo un éxito para nosotros.

-¿Cómo afronta el reto de convertirse en gerente?

-Creo que mi nombramiento fue un poco por descarte. Los demás tienen sus trabajos y yo estoy en una actividad pasiva que me deja más tiempo. Al final tampoco es algo de otro mundo. Nosotros siempre nos organizamos por medio de un grupo de personas y tomamos las decisiones. Rubén Servide, Lucía Azurmendi, Valentín Torrado y Juan Núñez forman conmigo ese grupo. Todos somos barrusianos y venimos de aquella época en la que nos preguntamos qué íbamos a hacer sin Carlos. Ese miedo a la soledad sin él nos llevó a crear todo esto. Ese espíritu de Carlos sigue vivo en cada nota que tocamos. Fue con él donde aprendimos y donde nos juntamos. De ahí salieron varios grupos, algunos que duraron menos y otros más.

-¿Qué proyectos tienen entre manos para el futuro?

-Lo principal es seguir promocionándonos para que esto siga funcionando y recibiendo alumnado. Hay cuerdas de la Big Band que están bastante repletas pero hay otras que todavía tienen margen, como la batería o el metal, que tienen margen de incremento de alumnos. Pianistas hay dos, así que todavía hay margen. El coro también empezó en 2019 con siete mujeres y ahora son 23, tanto hombres como mujeres. Por eso incorporamos a Ramón Bermejo como profesor, que hizo un efecto llamada. Con su llegada pasamos de 15 a más de 20. Uno de nuestros objetivos es que ese proyecto del coro siga creciendo. Lucía también se encarga de las solistas, con una clase especial. Luego tenemos combos, con grupos más reducidos que la Big Band. De ahí salen esas actuaciones que hacemos en las calles y que sirven también para que las solistas se estrenen fuera del coro. Luego, están los grandes conciertos de la Big Band, que es el momento especial de plasmar todo lo que hiciste. Tocar en un concierto y que el público aplauda es la gran satisfacción de un músico. Los que empiezan siempre tienen un poco de miedo pero una vez que lo prueba, es algo que necesitas.

-¿Cómo se organizan con tantos integrantes?

-Todo está muy marcado. Los meses finales del año está centrado en preparar el concierto de Navidad. Ahí hay menos parte teórica. A comienzos de año sin embargo hay clases teóricas más individualizas por grupos y otras con todos juntos en la Big Band. Todo requiere una disciplina.

«Empecé a tocar el contrabajo con la pandemia. Ensayaba todo el día»

-Háblenos de usted, ¿cuándo comenzó en el mundo de la música?

-Empecé muy joven. Estas cosas están dentro porque a mí no me vino por nadie. Mis primeros pasos fueron con el director de la banda en aquel momento, Eulogio López Maside. Me formé con él en el conservatorio de Pontevedra de una manera tradicional pero siempre me dediqué a mi actividad, que era bancaria. No me veía dando clases de música a pesar de que sí que me esforcé para acabar los estudios.

-¿Cómo acabó en el jazz desde esa formación clásica?

-Todo comenzó cuando Caixa Galicia me invitó a irme a través de un ERE. Ahí fue cuando hablé con Carlos Barruso y le dije que no tenía ni idea de jazz. Él fue quien me fue enseñando y me metió en sus clases de combo. A la hora de elegir un instrumento me decanté por el bajo, que era algo que ya había tocado cuando era joven. Fue en el 2015. Ahí coincidí con grandes músicos, algunos muy jóvenes, aunque la edad no era una referencia. Cuando Carlos falleció vino la pandemia y se dio la casualidad de que tenía un contrabajo en casa y me puse con él. Ensayaba todo el día. Empezaba a las ocho de la mañana y acababa cuando había que aplaudir. Todo requiere un poco de confianza en uno mismo y mucho trabajo.