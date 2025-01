Durán acusa a López Bueno de ir «justito» en valores y en educación

El concejal de Promoción Económica de A Estrada, Óscar Durán, respondió ayer a las duras críticas que recibió por parte del portavoz del PSOE, Luis López Bueno, por su trabajo en el área de comercio e industria pero también afirmando que “es normal que los problemas de A Estrada le suenen a chino a una persona que heredó un negocio ya montado y ahora vive estupendamente poniendo cristales en los edificios públicos como el nuevo juzgado». «El señor López Bueno en estado puro: maleducado , faltón , prepotente y hablando de la vida de los demás sin conocerla», lamentó Durán.

«Tengo mucha suerte de formar parte de una empresa que no he heredado –mi padre y mi tía están vivos y son los dueños–, pero sí que he heredado unos valores y una educación. No me importa la herencia material de López Bueno pero de valores y de educación va muy justito», afirmó. «Esta empresa lleva colocando cristales en sitios públicos y privados desde el 1974. Hace unos días lo hicimos en la sede del BNG de A Estrada. En el caso de los juzgados colaboramos con una empresa de A Estrada adjudicataria de la carpintería de obra, una empresa familiar de una exconcejala socialista. Supongo que colaboramos con empresas con diferentes ideologías. Son vecinos, no carnés del BNG, PSOE o Movete. Esa colaboración es la que hace grande y fuerte a un pueblo. Eso es algo que no entiende el señor López Bueno».

En este sentido Durán lamentó las acusaciones del líder socialista pero señaló que « no ofende quien quiere y eso no lo puede hace un Wikipedia cuyo único mérito es ser el candidato socialista que peor resultado electoral tuvo en la historia de este pueblo».

En cuanto a los datos económicos ofrecidos por López Bueno, el concejal señaló que el PIB de A Estrada bajó un 3,3% entre 2018 e 2020, época marcada por la pandemia, pero apuntó que esos datos están por encima de la media nacional, con un descenso del 10,8%.