Cuntis promociona en Fitur a súa Festa Gastronómica do Lacón

O alcalde, Manuel Campos e a Tenente de alcalde Conchy Campos estiveron presentes o xoves na feira de turismo Fitur representando a Cuntis en diferentes actividades promocionais. Presentou xunto ao técnico de turismo Manuel Martínez no stand de Turespaña a XXVI Edición da Festa Gastronómica do Lacón con Grelos ademais de outros atractivos do concello como o Castro de Castrolandín.