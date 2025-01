Emiliano Machado, el joven escritor uruguayo que rescata serpientes

A los 14 años, Emiliano Machado ya había publicado su primer libro, compuesto de poemas y narrativa breve, llamado Las voces del monte. Hoy, con apenas 22, este joven uruguayo que está de vacaciones con su familia en nuestras tierras, sorprende con su madurez literaria y su capacidad para transformar experiencias personales en cautivadores relatos.

La familia de Emiliano, de vacaciones por Santiago. Aunque todos son de Uruguay, su tío Marcelo (a la derecha de todo en la foto, junto a su mujer), lleva afincado en A Estrada desde hace más de 20 años, donde es sensei y presidente del Club Budoyama. Su padre, que sale junto a su hermana en la foto, vino recientemente a vivir a Porto do Son por temas laborales, por lo que el joven escritor seguirá viniendo a visitarlo.

El año pasado publicó su segundo libro, A una mirada de distancia, con el que nos deja absortos con este pequeño fragmento de la contraportada: «Mis extremidades tienen un límite donde ya no abrazan, donde mis manos ya no acarician, donde el miedo comienza y el infinito nos despoja». En esta entrevista conseguimos adentrarnos en la vida de un escritor que, desde muy pequeño, encontró en las palabras un refugio y una herramienta para salir adelante y poder expresar sin ningún tipo de miedo todas sus emociones.

-Antes de nada, bienvenido. Está aquí con su familia en Galicia, ¿son todos de Uruguay o tiene familiares gallegos?

-Muchas gracias. Es una suerte estar aquí. Sí, en realidad somos todos de Uruguay. La familia que tengo acá es mi tío Marcelo, que hace 20 años que está aquí en A Estrada. Y ahora fue mi padre el que vino a vivir y trabajar acá, en Porto do Son, así que estamos de vacaciones.

-¿Esta visita es entonces solo familiar o también busca inspiración para su tercer libro?

-Más que nada la visita fue para ver a mi padre, que hacía ya un tiempo que no lo veía. Pero siempre, en cada viaje, se recogen cosas que después pueden servir de inspiración para futuras historias.

-¿Había venido antes a Galicia? ¿Qué sensaciones le transmite este lugar?

-Había venido hace 10 años, pero era más chico y no me gustaba tanto como ahora. Esta vez me llevo una impresión robusta porque, por ejemplo, Santiago de Compostela tiene de todo. Es una ciudad en la que te puedes encontrar naturaleza, cascadas, bosques, rutas. Yo escribo mucho al aire libre, así que sin duda esto me ayuda a inspirarme bastante.

-Publicó su primer libro, «Las voces del monte», a los 14 años. ¿Qué le motivó a escribir siendo tan joven?

-Una de las cosas fundamentales que me inspiraron en ese proceso fue mi madre. Ella me incentivó desde chico a escribir y leer. Con 6 años leí mi primer libro, Un capitán de quince años, de Julio Verne. Todos los veranos leíamos un libro juntos, y eso cultivó en mí una inspiración hasta que me animé a empezar a escribir yo mismo.

-¿Cómo de difícil fue el proceso de pasar de escribir a publicarse?

-Publicar era caro y no contaba con el dinero. Le pedí a mi padre que me comprara una máquina de cortar pasto, y con eso cortaba el de los vecinos. Así comencé a ganar dinero, y después pude publicar mi libro a los 14 años. Después tuve una madrina literaria, mi correctora de estilo, que me ayudó y acompañó en el proceso.

-¿Qué recepción tuvo ese primer libro por parte del público? ¿Se preocupó por las ventas o solo quería publicarlo?

-Lo primero era publicarlo porque era mi sueño. Tener un libro con 14 años fue un orgullo tremendo. Luego no se vendieron muchos ejemplares, unos 200 o 300, creo.

-Ahora que tiene más experiencia, ¿cree que ha cambiado mucho su manera de escribir?

-Espero que sí. Ahora tengo más experiencia y he leído más. La universidad del escritor es leer, así que me he cultivado más y he aprendido más. Creo que mi segundo libro está mejor en términos de calidad.

-Cómo es eso que empezó siendo tartamudo de pequeño y que la escritura te ayudó a superar ese proceso. ¿Es cierto?

-Sí, es verdad. Tenía problemas para hablar y me volví una persona más silenciosa. Todo lo que sentía lo expresaba en el papel. Escribir fue un desahogo y me ayudó a mejorar con el habla. Podemos decir que la literatura y la escritura fueron fundamentales en mi desarrollo personal, gracias a ellas estoy hoy aquí hablando contigo.

-¿Algún autor que tenga como referente o le guste en especial?

Mi escritor favorito es Cortázar. Es mi referente, sin duda. También admiro mucho a Benedetti, me gusta su estilo, aparte de por ser uruguayo, he leído mucho su obra.

-¿Tiene algún tema pensado para una futura novela?

-Me gusta lo romántico y la historia. Me encantaría escribir una novela sobre algún hecho histórico, aunque lleva mucho trabajo y documentación. Es un desafío grande, pero muy interesante.

