La ACOE apuesta por la peatonalización en un momento de crisis a nivel global

«Los políticos deben aparcar sus diferencias y darse cuenta que estamos todos en el mismo barco. Esto no se trata de ver quién tiene el pecho más grande sino de tirar hacia el mismo lado para tener el mejor pueblo posible». Las palabras del presidente de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE), Alfredo González, son una llamada al orden tras una semana marcada por el cruce de declaraciones entre el gobierno y la oposición en torno al estado comercio y la hostelería en la villa después de que un empresario se mudase a Santiago afirmando que A Estrada estaba muerta. El dirigente reconoce que por primera las cifras de aperturas y cierres de negocio fueron negativas en A Estrada, con 8 nuevos comercios por 15 cierres. Esa media sin embargo está en los niveles del resto de Galicia, donde se están registrando el doble de cierres que de aperturas.

«No se puede decir que el comercio en el pueblo está muerto cuando venimos de una campaña de Navidad que fue un éxito, con casi 39.750 tickets, solo 2.000 menos que el año pasado, que fue muy bueno. «A Estrada está muy viva», afirmó el responsable de la ACOE, quien calificó como «muy desafortunadas» las declaraciones realizadas por el portavoz del PSOE, Luis López Bueno, refredando la afirmación del empresario. «Una persona que quiere llegar a ser alcalde no puede hacer esas declaraciones. Tiene que darse cuenta que muchos comerciantes están aguantando el tirón y trabajando por un plato de comida. Y no solo es un puesto de trabajo. En esos comercios hay trabajadores y hay familias que dependen de ese sueldo. Debería tener más respeto hacia esas personas antes de hacer unas declaraciones así», manifestó. «El pueblo tiene que estar unido y pensar que el futuro de todos pasa por comprar aquí y no en centros comerciales ni por internet, que ya no es lo que era».

«Estamos tocados pero no muertos», sentenció el dirigente, quien recordó que el mal momento del comercio es algo generalizado a nivel mundial y que se explica por varias causas. Una de ellas sería un cambio en las tendencias de consumo por parte de los vecinos, que apuestan por realizar viajes más o menos largos o por salir a cenar fuera o a divertirse, pero reducen su gasto en las compras. «Ahora anteponemos más el vivir bien y disfrutar de los cuatro días que estamos aquí. Eso es algo que rebaja el consumo».

Otra sería la tendencia a realizar compras por internet o en centros comerciales de grandes ciudades. «La gente se lanza a las ofertas por internet pero las plataformas como Amazon ya no son lo que eran. Al principio no, para animar a la gente a probar, algo en lo que les ayudó el confinamiento. Ahora, que fastidiaron a muchos comercios, suben los precios. Los centros comerciales tienen mucha gente por una cuestión de ocio pero no hay tantas ventas».

Por último estarían los gastos fijos, que se han ido disparando en los últimos años. La subida del salario mínimo, los impuestos y la subida general de los costes terminan obligando a subir los precios. «Los gastos fijos, si tienes varios empleados, están siendo un problema para muchos, que se ven obligados a cerrar», explica.

«Todo esto provoca un cierre masivo de tiendas. Se puede ver en las noticias que está pasando en todas las localidades de Galicia. Estamos todos mal y A Estrada está al nivel de todo el mundo. Incluso estamos mejor que otras localidades», manifestó Alfredo González, quien sin embargo considera que se trata de algo cíclico. «Hay que recordar el auge del ladrillo en 2008 y luego de golpe entró en declive para levantarse después. Siempre en todos los sectores hay altos y bajos. Ahora nos tocó. Seguro que va a quedar gente por el camino. Pero el comercio es uno de los negocios más antiguos del mundo y sobrevivirá. Vamos a seguir dando mucha guerra con un cuchillo entre los dientes».

Ante esta situación, el presidente de la ACOE refrenda su apuesta por la peatonalización. «Está siendo un éxito. Hubo un antes y después. Había quien decía que con ella se iba a acabar A Estrada y ahora estamos encantados. El futuro pasa por ser muy ambiciosos con las calles peatonales. Debemos mejorarlas, tapándolas en su parte central para cuando llueva. Hay que seguir apostando por ella».