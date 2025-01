A materia pendente: os camposantos

A iniciativa de David Canto Veiga Cartografía do uso do galego nos camposantos pretende recompilar a presencia do idioma nas lápida dos cemiterios galegos. Grazas ao traballo de voluntarios, se hai un par de meses solo se podían consultar datos de Vila de Cruces e Agolada, agora xa hai información tamén de Lalín.

En Vila de Cruces, o emprego do galego para lembrar aos nosos seres queridos nas súas tumbas chega ao 9,47% das lápidas, segundo os datos recollidos por Mariluz Barreiro e Maricarmen Aguiar. Mariluz Barreiro imparte clases no IES Lamas de Castelo, en Carnota. Se en setembro inspeccionou o camposanto de Gres e ten intención de visitar o de Bascuas e o de Ledesma, nas últimas semanas recolleu datos de 2.251 panteóns e sepulturas en Lira, San Mamede de Carnota e Pindo, para constatar que a presenza do galego é máis frecuente a partir do ano 2000.

Pero voltemos a Deza. Ese case 10% de Vila de Cruces é unha porcentaxe das máis elevadas, pero non tanto como o 20,1% do concello lucense de Abadín ou p 16% de Castro de Rei. Máis modesto é o dato dos cemiterios de Agolada, onde a presenza do galego nas lápidas é só dun 4,71%, segundo os datos que aportou Xaime Varela Sieiro. Pola súa banda, en Lalín o emprego desta lingua ainda é inferior, dun 3,89%. Neste caso, o traballo de campo foi desenvolvido por Begoña Villar Castro. Como decíamos, este mapa está aberto a colaboración de todas as persoas voluntarias, e ainda queda moito traballo por facer: na provincia de Pontevedra só figuran porcentaxes de Pontevedra, a comarca do Baixo Miño ou Cangas. E na provincia de Ourense só podemos consultar un municipio, o de Viana do Bolo.