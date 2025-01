Durán a López Bueno: «Como políticos, debemos defender lo nuestro»

El concejal de Promoción Económica de A Estrada quiso salir al paso de las declaraciones del portavoz local del PSOE, Luis López Bueno, tachándolas de «irresponsables». Para el edil del PP, las afirmaciones del socialista estuvieron desacertadas y «podrían echar atrás a alguien que se esté planteando traer su negocio o invertir en A Estrada». En este sentido, considera que un representante político siempre debe «defender a su concello y sus vecinos, por encima del rédito político».

«Es un total desacierto y una irresponsabilidad hablar así del lugar que pretendes representar y en el que habitas. Es cierto que hay carencias y nadie las niega, pero A Estrada es un pueblo que tiene muchas cosas buenas. El comercio local y la hostelería acaban de salir de una buena campaña de Navidad, los fines de semana, si quieres comer fuera, hay que pedir para reservar, y el servicio a domicilio a veces se retrasa por el alto volumen de pedidos. Me parece que no está la cosa tan mal como pretenden pintarla», explica Durán, que añade: «A veces, si un negocio no va bien, también hay que hacer un poco de autocrítica y pensar si puede tener que ver la estrategia elegida o el modo de trabajarlo, en lugar de decir que un pueblo está muerto».

Para el edil de Promoción Económica, el cierre de varios establecimientos recientemente no responde a una cuestión puntual de A Estrada, sino a una tendencia general: «El comercio está sufriendo, vemos que incluso las grandes empresas cierran tiendas. Mucho peor lo pasan las PYMES, y lo sé porque gestiono una, pero esto ocurre en todas partes, al igual que otras cuestiones, como la bajada demográfica, aunque se empeñen en echarnos la culpa a nosotros».

Si bien Óscar Durán no niega que A Estrada debe mejorar en varios aspectos, también señala que hay motivos para sacar pecho, y lamenta que el portavoz socialista no comparta sus impresiones: «Es cierto que podría haber más comercio o que se necesita suelo industrial, pero son cuestiones en las que tenemos que trabajar. Mientras, lo que no se puede hacer es faltarle al respeto a sectores locales que, además de hacer un gran trabajo, cuentan con muchísima calidad tanto en sus productos como en el trato».

Finalmente, el edil popular considera que las declaraciones de López Bueno son un intento por ganar votos, aunque opina que la estrategia no ha sido la adecuada. En cualquier caso, le recuerda: «A mí puede decirme lo que quiera, no tengo problema alguno en recibir sus ataques, pero que no le falte al respeto al pueblo».

Otra de las cuestiones a las que hacía alusión el socialista era que una vez anochecía, el casco urbano quedaba vacío, algo que para Durán es normal dada la época del año: «Estamos en invierno, hace frío y mal tiempo, anochece antes, la gente trabaja... Claro que no hay ambiente por las noches, pero en verano podemos coincidir en que la situación es muy distinta». Y recuerda, una vez más, la importancia de vender bien A Estrada.