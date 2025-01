«La Bitácora Financiera permite a las personas entender el juego del dinero»

Aprender a marcar nuestro objetivo financiero, calcular el patrimonio neto y ponerse metas financieras propias, así como descubrir cómo gastar el dinero para saber qué puntos hay que cambiar para conseguir el objetivo es la base de la Bitácora Financiera. Esta herramienta fue presentada ayer en una conferencia en el Museo Ramón Mª Aller Ulloa por un experto en finanzas personales, el lalinense Antonio García Méijome.

Si tuviera que explicar la utilidad de la herramienta Bitácora Financiera, ¿cómo lo haría?

Normalmente, los hábitos que tenemos las personas con el tema del manejo del dinero supone una falta de control de nuestras finanzas. Entra el dinero, sale el dinero y no sabemos por dónde se nos va, y estamos así todos los meses. Al final, pasan los años y no nos damos ni cuenta de cuanto dinero pasó por nuestras manos. Estuve buscando cómo construir una herramienta que permita a las personas entender el juego del dinero. La Bitácora Financiera es una cuaderno de trabajo que te permite entender cuál es tu situación financiera.

¿Cuál es el método de trabajo de esta nuevo cuaderno?

En primer lugar está el fijar objetivos. Si una persona quiere conseguir algo, va a necesitar dinero para ello. A través de la Bitácora se define ese objetivo, cuanto necesito y para cuando. Se marca para todo el año y tú puedes hacer el seguimiento mes a mes de tus finanzas. Esa es la primera parte del trabajo que consiste en definir unas metas financieras claras cada año. A partir de ahí, empiezas el itinerario establecido llevando los registros y miras cuánto dinero entra y cuando sale cada día.

¿Que papel juega la banca en esta nueva herramienta?

Aquí los bancos no juegan ningún papel porque yo soy educador financiero y llevo más de 30 años como agente de seguros, lo que me permitió hablar con más de tres mil personas a lo largo de mi vida profesional y luego también he tenido experiencias personales porque cuando he ganado dinero he gastado sin control. Te das cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Todo lo que hago en la Bitácora Financiera es poner en valor toda esta experiencia porque con una herramienta que es clave, se encajan todas las piezas perfectamente. Entonces, todo gira de la información que necesitas. Por eso digo que en todo esto el banco no pinta nada porque la clave está en la persona misma.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, si yo te pregunto cuánto te has gastado la semana pasada, pues igual no tienes ni idea. Si tú tienes una herramienta que te permite saber en cada momento cuanto dinero te llega y cuanto sale y en qué se va, y luego lo manejas y le pones atención, lo que vas a conseguir es tener el control sobre tus finanzas personales. Y a partir de ese momento, pues entonces empiezas a tomar decisiones de forma inteligente.

Apelando a esa experiencia personal, ¿quiénes son los que mejor se manejan con algo como la Bitácora Financiera?

En líneas generales, muy poca gente, porque no interesa. Si yo te tengo atontado a ti con impactos e historias de un lado y del otro, no te dejo pensar en aquello que es importante para ti. Me refiero a que si yo te tengo entretenido, te estoy metiendo la mano en el bolsillo y no te estás enterando. Es tanta la información con las que nos machacan que nos impiden pensar con claridad. Por ejemplo, cuando vas a hacer la compra si no sabes que información tienes que mirar en la etiqueta, no vas a poder comparar un producto con otro.

¿La Bitácora Financiera también fomenta el ahorro?

Hay un capítulo que toca ese tema. Además, está explicado de una forma que te impulsa a llevarlo ahí y está enfocado para que seas consciente de cuanto dinero te queda después de pagar los gastos. La Bitácora Financiera te está ofreciendo en todo momento una información valiosa.

Supongo que la fuerza de voluntad y las ganas también contarán en este método.

Es necesario un compromiso. Mi idea es iniciar un movimiento con la Bitácora Financiera y el punto de partida es Lalín, que es el pueblo que me vio nacer. El pistoletazo de salida es en la calle Ramón Aller, que fue donde yo nací, y en el museo, que es donde yo estaba cuando era pequeño. El libro se puede comprar ya en la Librería Dalvi a un precio simbólico para que la gente entienda el juego del dinero.

