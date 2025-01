Filoloxía celebra o seu 50º aniversario con concertos e un libro conmemorativo

O equipo decanal da Facultade de Filoloxía reuniu o seu comité consultivo para tratar diversas cuestións académicas e organizativas ademais de informar das previsións programáticas da celebración do 50 aniversario da creación do centro, que inclúen concertos, un libro conmemorativo e encontros con protagonistas actuais da cultura galega.

Entre as actividades de maior calado previstas na programación do 50º aniversario figura o concerto programado para o 26 de febreiro no Auditorio de Galicia no que, coordinado por Xurxo Souto, participarán artistas galegas/os que estudaron na Facultade de Filoloxía como Carlos Valcárcel (Projecto Mourente), César Morán, Pauliña, Samuel Solleiro, Miguel Mosqueira, Álex Charlón (filólogos de Ataque Escampe), Eladio Santos, Laura Lamontagne, Leo de Matamá, Uxía, Alfredo Dourado, Antón Reixa ou o propio Xurxo Souto.

Outra iniciativa destacada na programación do aniversario será un libro conmemorativo que, baixo a coordinación do xornalista Henrique Neira, recollerá a historia da facultade a través de documentos, declaracións e contribucións escritas de membros e ex membros do centro.

Realizado un primeiro chamamento á participación da actual comunidade da facultade, amplíase o prazo até o 31 de marzo para que todas as persoas que pasaron pola facultade poidan enviar as súas contribucións nun breve texto (200 palabras) que recolla algún asunto, episodio ou vivencia que queiran transmitir. Na xuntanza informouse tamén de actividades xa realizadas como as catro primeiras conferencias de ex decanos e ex decanas da facultade ou as exposicións que, se ben fan parte das actividades ordinarias do centro, este ano están a ter unha relevancia especial.

A elaboración de tres pezas audiovisuais destinadas fundamentalmente a centros de ensino e empresas, o congreso internacional Unha Filoloxía para o século XXI. Pasado, presente e futuro, encontros con escritoras e escritores e actrices e actores que estudaron na facultade e dous concertos nos que participarán actuais estudantes, profesorado e persoal de administración e servizos, nutren a programación que seguirá nos vindeiros meses.