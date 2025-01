A Asociación Cultural Casino de Santiago celebra hoxe o segundo debate das novelas finalistas do XVIII Premio Novela Europea Casino de Santiago. Neste caso, sobre a novela Las singularidades, de John Banville, que é tamén o libro do mes no Casino. Este debate celebrarase na Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés ás 18.00 horas deste mércores e estará coordinado por Marga Vidal.