O plan ‘+Xuntas’ impartiu en 2024 nas comarcas 49 obradoiros para formar a mulleres

Preto de 5.000 mulleres de 204 federacións e fundacións sen fins de lucro de 53 concellos da provincia participaron ao longo do pasado ano no programa +Xuntas, que a Deputación de Pontevedra puxo en marcha para mellorar a formación básica das mulleres e as súas condicións de vida. O obxectivo deste programa, que contou cun orzamento de 323.000 euros e do que xa está en marcha unha nova edición, tamén é crear redes de apoio para impulsar a participación activa e a xeración de vínculos entre participantes, así como fomentar as relacións interpersoais e o intercambio de experiencias.

No caso das comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes foron un total de 49 obradoiros: 18 en Lalín, 14 na Estrada, seis en Silleda, catro en Cerdedo-Cotobade, tres en Vila de Cruces, dous en Agolada e un en Dozón e en Rodeiro. Segundo a información facilitada pola institución provincial, Forcarei é o único dos municipios da zona sen cursos deste programa.

Ao abeiro de +Xuntas as entidades podían escoller entre un catálogo de 26 obradoiros encadrados en catro bloques temáticos relacionados coa tecnoloxía, a creatividade, o medio natural e a saúde. Desta maneira, contempla desde cursos de alfabetización dixital, socialización coas redes sociais e administración electrónica ata talleres de pintura, teatro, lectura, patchwork, formación sobre plantas medicinais, conservación de alimentos, xardinería arte floral, ou clases de ioga, pilates, taichí ou autocoidado.